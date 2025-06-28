سياسة|سوريا

أحمد الشرع: هكذا يجب التعامل مع أبناء منطقة الرئيس (شاهد)

الرئيس السوري أحمد الشرع (وسائل التواصل)
مدة الفيديو 01 دقيقة 26 ثانية 01:26
28/6/2025

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن البلاد عاشت زمنا كان يُعامل فيه أبناء منطقة الرئيس وكأنهم جميعا رؤساء، مضيفا “نحن لا نريد تكرار هذا المشهد في سوريا من جديد، فالرئيس هو حصة لكل السوريين، ومنطقة الرئيس لا تختلف عن باقي مناطق الوطن”.

وبحسب بيان للرئاسة السورية، أكد الشرع، خلال لقاء مع وجهاء وأعيان محافظتي القنيطرة والجولان، أن أبناء منطقة الرئيس اليوم مطالبون بأن يكونوا نموذجا يُحتذى به، مشيرا إلى أنهم يحملون عبئا أكبر من غيرهم، كونهم مطالبين بإظهار صورة مشرفة في سلوكهم وأدائهم، وقال “يجب أن تكون الرقابة عليهم أشد، وأن يعكسوا القيم التي انطلقت من أجلها الثورة”.

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ثورة على التمييز والفساد

وأوضح الرئيس أن سوريا اليوم تشهد ثورة حقيقية على كل ما شهده الماضي من ممارسات فاسدة، وسلوكيات أضرت بالشعب على مدى أكثر من 60 سنة.

وأضاف “نسأل الله أن يكون هذا التاريخ الجديد انطلاقة نحو مستقبل مشرق لسوريا وللمنطقة كلها، بكل ما فيه من أخلاق وسلوك وازدهار”.

تحركات لوقف الهجمات الإسرائيلية

وأكد الرئيس أن الدولة تعمل على وقف “الاعتداءات الإسرائيلية” المتكررة عبر مفاوضات غير مباشرة من خلال وسطاء دوليين، مشددا على تمسك سوريا بحقوقها وسيادتها الكاملة على أراضيها.

وفي ختام اللقاء، دعا الشرع الوجهاء إلى لعب دور محوري في نقل هموم الناس وتعزيز روابط الانتماء والوحدة الوطنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب وعيا جماعيا ومسؤولية مشتركة لبناء سوريا الجديدة التي يتطلع إليها الجميع.

المصدر: الجزيرة مباشر

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