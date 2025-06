بعد تصريحات ترامب بحق خامنئي.. وزير الخارجية الإيراني: صواريخنا أجبرت إسرائيل على اللجوء إلى (بابا)

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، التصريحات “المهينة وغير المقبولة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أنه أنقذ المرشد الإيراني علي خامنئي من “موت قبيح ومخز”.

وعبر حسابه على منصة (اكس) كتب عراقجي: “إذا كانت لدى الرئيس ترامب رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يضع جانبا نبرته المهينة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى في إيران، آية الله العظمى الخامنئي، وأن يكف عن إيذاء الملايين من مؤيديه المخلصين”.

وقال عراقجي “الشعب الإيراني العظيم والقوي الذي أظهر للعالم أنه لم يكن أمام النظام الإسرائيلي خيار سوى اللجوء إلى (بابا) لتجنب أن يسوى بالأرض بصواريخنا، لا يتقبل التهديدات والإهانات”.

وأضاف: “إذا قادت الأوهام إلى أخطاء أسوأ، فإن إيران لن تتردد في الكشف عن قدراتها الحقيقية، والتي ستُنهي بالتأكيد أي وهم بشأن قوتها”.

وتابع: “حسن النية يولد حسن النية والاحترام يولد الاحترام”.

The complexity and tenacity of Iranians is famously known in our magnificent carpets, woven through countless hours of hard work and patience. But as a people, our basic premise is very simple and straightforward: we know our worth, value our independence, and never allow anyone…

