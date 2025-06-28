بعد تصريحات ترامب بحق خامنئي.. وزير الخارجية الإيراني: صواريخنا أجبرت إسرائيل على اللجوء إلى (بابا)

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، التصريحات “المهينة وغير المقبولة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أنه أنقذ المرشد الإيراني علي خامنئي من “موت قبيح ومخز”.

وعبر حسابه على منصة (اكس) كتب عراقجي: “إذا كانت لدى الرئيس ترامب رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يضع جانبا نبرته المهينة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى في إيران، آية الله العظمى الخامنئي، وأن يكف عن إيذاء الملايين من مؤيديه المخلصين”.

وقال عراقجي “الشعب الإيراني العظيم والقوي الذي أظهر للعالم أنه لم يكن أمام النظام الإسرائيلي خيار سوى اللجوء إلى (بابا) لتجنب أن يسوى بالأرض بصواريخنا، لا يتقبل التهديدات والإهانات”.

وأضاف: “إذا قادت الأوهام إلى أخطاء أسوأ، فإن إيران لن تتردد في الكشف عن قدراتها الحقيقية، والتي ستُنهي بالتأكيد أي وهم بشأن قوتها”.

وتابع: “حسن النية يولد حسن النية والاحترام يولد الاحترام”.

The complexity and tenacity of Iranians is famously known in our magnificent carpets, woven through countless hours of hard work and patience. But as a people, our basic premise is very simple and straightforward: we know our worth, value our independence, and never allow anyone… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 27, 2025

وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران في 13 يونيو/حزيران، حيث قصفت 3 منشآت نووية بهدف معلن هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.

أنقذته من “موت قبيح ومخز”

وكان ترامب قد انتقد “طهران” لادعائها النصر في الحرب مع اسرائيل التي استمرت 12 يوما، معلنا أنه سيوقف جميع الجهود لرفع العقوبات عنها.

وفي رسالة مطولة ولاذعة على منصته “تروث سوشال”، اتهم ترامب “المرشد الإيراني بنكران الجميل لتقليله من شأن الضربات الأمريكية التي استهدفت المواقع النووية لبلاده ولقوله إن “إيران هزمت إسرائيل ووجهت لواشنطن صفعة قاسية”.

وقال ترامب “”دُمرت بلاده، ودُمرت مواقعه النووية الثلاثة الشريرة، كنت أعرف بالضبط أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأمريكية التي تعد الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته”، معتبرا أنه أنقده من “موت قبيح ومخز”.

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 يونيو الجاري، ذكر مسؤولون أمريكيون لرويترز أن “ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي”.

وأضاف ترامب أنه “كان يعمل خلال الأيام القليلة الماضية من أجل رفع العقوبات المفروضة على إيران ومنحها فرصة للتعافي الكامل والسريع”.

واستدرك “لكن بدلاً من ذلك تلقيت عبارات مليئة بالغضب والكراهية والاشمئزاز، ولذلك أوقفت على الفور كل الجهود بشأن رفع العقوبات وغيرها”.

التهديد بقصف إيران مجددا

وفي هذا الصدد، أشار ترامب إلى ضرورة أن “تعود إيران إلى مسار النظام العالمي، وإلا فإن الأمور ستسوء أكثر بالنسبة إلى حكومة طهران”.

ووصف الرئيس الأمريكي المسؤولين الإيرانيين بأنهم “غاضبون دائماً، وعدائيون، وتعساء”.

وأردف “انظروا ماذا جنوا من ذلك؟ بلد محترق ومدمر لا مستقبل له، وجيش منهار، واقتصاد مروع، والموت يحيط بهم من كل جانب”.

كما أوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه لا يستبعد مهاجمة إيران مجددا عندما سُئل عن إمكانية قصف مواقع نووية إيرانية جديدة إذا لزم الأمر. وقال “بالتأكيد، بلا شك”.

وقال إنه يرغب في أن يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو مصدر آخر يحظى باحترام، من تفتيش المواقع النووية الإيرانية بعد قصفها مطلع الأسبوع.

وأضاف أنه يعتقد أن المواقع “مُحيت”، رافضا أي إشارة بأن الأضرار التي لحقت بالمواقع لم تكن عميقة.

والأربعاء الماضي، قال رئيس الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن “ضمان استئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة أولويته القصوى، إذ لم تجر أي عمليات تفتيش منذ أن بدأت إسرائيل القصف في 13 يونيو الجاري”.

لكن البرلمان الإيراني وافق يوم الأربعاء على خطوات لتعليق عمليات التفتيش.

إيران وجهت صفعة لأمريكا

والخميس، قال خامنئي في مقطع مصور نشره التلفزيون الرسمي، إن إيران حققت نصرًا على إسرائيل، مؤكدا أن “الكيان الصهيوني انهار تقريبا تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وسُحق بشكل كبير”، على حد وصفه.

وأضاف “دخل النظام الأمريكي في حرب مباشرة لأنه شعر بأن الكيان الصهيوني سيُمحق بالكامل ما لم يتدخل. تدخّل لإنقاذه ولم يحقق أي إنجاز”، وفق تعبيره.

وقبل ذلك، قال خامنئي عبر حسابه على منصة (إكس) إن إيران “وجهت صفعة لأمريكا” إذ شنّت هجومًا على إحدى أهمّ قواعدها في المنطقة، قاعدة العديد، وألحقت بها أضرارًا”.

وجّهت الجمهوريّة الإسلاميّة صفعةً قويّة إلى أمريكا، إذ شنّت هجومًا على إحدى أهمّ قواعدها في المنطقة، قاعدة العديد، وألحقت بها أضرارًا. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 26, 2025

وأضاف “الشعب الإيراني شعب عظيم، وإيران بلد قوي ومترامي الأطراف، وصاحب حضارة عريقة”.

وتابع “ثروتنا الثقافية والحضارية تفوق بمئات المرات ما تملكه أمريكا وأمثالها”، مؤكدا أن “من التُرّهات التي تثير سخرية العقلاء والحكماء هي أن يتوقع أحد استسلام إيران لدولة أخرى”.

الشعب الإيراني شعب عظيم، وإيران بلد قوي ومترامي الأطراف، وصاحب حضارة عريقة. ثروتنا الثقافية والحضارية تفوق بمئات المرات ما تملكه #امريكا وأمثالها. إن من التُرّهات التي تثير سخرية العقلاء والحكماء هي أن يتوقع أحد استسلام #إيران لدولة أخرى. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 26, 2025

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.