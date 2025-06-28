ترامب: وقف إطلاق النار قد يتحقق في غزة بهذا التوقيت

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق “وشيك” يشمل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل اعتبارا من “الأسبوع المقبل”.

وخلال فعالية في البيت الأبيض احتفالا باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام، قال ترامب في تصريح لصحفيين “أعتقد أنه وشيك” وأضاف “نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) في القطاع الفلسطيني.

وقال ترامب “أعتقد أن الأمر قريب. لقد تحدثت للتو مع بعض الأشخاص المعنيين. نعتقد أننا سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف “الناس يموتون في غزة ولا أحد يقدم المساعدة لسكان القطاع بينما نفعل نحن، مشيرا إلى وقوف طالبي المساعدات في طوابير طويلة للحصول على وجبة واحدة.

وأكد ترامب رغبته في حل كل النزاعات المختلفة في شتى بقاع العالم، حتى لو لم تكن لبلاده علاقة بها.

ولم يفصح الرئيس الأمريكي عن هوية الأشخاص الذين تحدث معهم لكنه قال للصحفيين إنه كان على اتصال شبه يومي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الحرب بين إسرائيل وإيران.

في السياق، نقلت رويترز عن متحدث باسم مكتب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إنه ليس لديهم “أي معلومات للكشف عنها سوى تصريحات ترامب”.

كما لم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب من رويترز للتعليق.