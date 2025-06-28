تعهد بعدم الاختباء.. زهران ممداني يقدم وعوده الانتخابية لسكان نيويورك (فيديو)

عبَّر المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني عن قلقه من ارتفاع نسبة الفقر في المدينة، مشيرا إلى تراجع الفرص الوظيفية المتاحة خلال الفترة الأخيرة.

وخلال مشاركته في فعالية خاصة بالذكاء الاصطناعي نظمها أحد المعاهد المتخصصة في المدينة، لم يُخفِ ممداني قلقه من تحوُّل نيويورك إلى “متحف للذكريات” بدل أن تكون مدينة حية نابضة بالفرص. لكنه شدَّد على أن نتائج الانتخابات الأخيرة أعادت الروح إلى سكانها، قائلا “ما رأيناه في الأسبوعين الماضيين هو حماس الناس لصناعة مستقبل أفضل”.

وخاطب ممداني الحضور قائلا “يمكننا أن نسأل أنفسنا: ما شكل الصباح الذي نريده لمدينتنا؟ يجب أن يكون صباحا يشعر فيه الجميع بالعدالة، صباحا يتمتع فيه الجميع برعاية صحية وبوسائل نقل مجانية وسريعة، صباحا يرون فيه انعكاس وجوههم في مياه هذه المدينة. مدينة تحترمهم وتحميهم”.

وأكد “لقد آن الأوان لمدينة تُولَد من جديد، سياسة جديدة، مدينة تحتضن الجميع دون استثناء”.

وفي رسالة واضحة بشأن علاقة القادة بالمواطنين، قال ممداني “لن أكون من أولئك السياسيين الذين يختبئون. سأكون في الشوارع بين الناس. سأستمع حتى للصراخات الغاضبة، لأنني أعرف أن هذه هي طريقة نيويورك في التعبير عن الحب”.

وتابع “السياسة انفصلت لفترة طويلة عن الناس الذين يُفترض أن تمثلهم. لم نعد نرى قادتنا. لن أختبئ منكم. عندما تشعرون بالألم، سأكون بجانبكم”.

وختم ممداني كلمته بنداء مباشر للسلطات المحلية قائلا “لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات عادلة. حان الوقت لتدفق العدالة كالمياه، ولتدفق الحق كالنهر الهادر. حان وقت مدينة تعترف بسكانها، وتحترمهم وتحميهم، وترفعهم إلى الأعلى”.

واختار الديمقراطيون في نيويورك اليساري المسلم زهران ممداني (33 عاما) مرشحهم لمنصب عمدة نيويورك في انتخابات جرت الثلاثاء الماضي، في مفاجأة لمنافسه أندرو كومو الذي شغل المنصب في الماضي. وتصدَّر ممداني النتيجة بحصوله على 43%.