سرايا القدس تبث مشاهد لعملية “استحكام مدفعي” شرق الشجاعية (شاهد)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد مصورة لعملية “استحكام مدفعي” نفّذتها باستخدام قذائف الهاون، استهدفت خلالها تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

ووثقت المشاهد لحظات سقوط عدد من قذائف الهاون، إحداها أصابت بشكل مباشر آلية عسكرية إسرائيلية، وسط تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وحتى الخميس، بلغ عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الإبادة بغزة حوالي 879، إضافة إلى 6012 جريحا، وفق معطيات الجيش على موقعه الإلكتروني.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع “الفيديو”، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.