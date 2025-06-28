عبارة قالتها الطفلة فبكت وأبكت المراسلة.. مشهد موجع من غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة خلال جولات ميدانية في قطاع غزة، لحظات إنسانية عميقة المعنى، بين سكان القطاع من الأطفال امتزجت فيها الضحكة بالحزن العميق الذي يعتصر القلوب.

وفي مشهد حزين، التقت كاميرا الجزيرة مباشر، بأسرة استشهد الوالد ومعيلها الوحيد، لتجد الأرملة نفسها في مواجهة مسؤولية كبيرة في تربية الصغار وسط الظروف المعقدة في غزة.

وقالت الأم الأرملة بصوت متهدج، أنها ستعمل على تربية صغارها، وتمنت أن يوفقها الله في المسؤولية الملقاة على عاتقها وأن يفرج الله الكرب عن غزة وأهلها.

“مش قادرة أعيش بدونه”

لكن الطفلة الصغيرة نجوى، قالت وسط بسمتها البريئة التي تحولت إلى بكاء أنها تفتقد والدها وقالت وسط الدموع “بابا استشهد.. مش قادرة أعيش بدونه”. ولم تتمالك المراسلة نفسها فبكت تأثرًا بالطفلة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح المئات.