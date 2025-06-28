قذائف ومسيّرات الاحتلال تقتل العشرات في محيط مدرسة يافا وعمارة سكنية وسط غزة (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال، منذ فجر اليوم السبت، في غارات طائرات الاحتلال وبالقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 11 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب آخرون بجروح بعضها خطرة في قصف قوات الاحتلال لمحيط مدرسة يافا بحي التفاح في مدينة غزة، شمالي القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد 3 فلسطينيين وعدد من المصابين بجراح خطرة إثر استهداف إسرائيلي عند مفترق السنافور في الحي ذاته.

استهداف عمارة سكنية

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعمارة سكنية وسط مدينة غزة.

كما أطلقت مسيّرة إسرائيلية النار على منازل للفلسطينيين شرقي مدينة غزة.

استهداف بمسيّرة “كواد كابتر”

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال مناطق في شمال النصيرات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المواطن إبراهيم علي صرصور (50 عاما) استشهد جراء إصابته بطلق ناري من قبل مسيّرة إسرائيلية “كواد كابتر” في دير البلح.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسلنا بارتفاع عدد الشهداء إلى 6 جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال استهدفت بالقصف المدفعي، منطقة الشاكوش غرب رفح.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 97 فلسطينيا بينهم 16 من منتظري المساعدات جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الجمعة.

مصايد للقتل الجماعي

وحسب تقارير أممية، استشهد نحو 500 مواطن، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة من قِبَل منظمات أممية ودولية.

وتحولت هذه المراكز منذ تأسيسها أواخر الشهر الماضي إلى مصايد للقتل الجماعي للفلسطينيين ممن يصطفون للحصول على مساعدات، وتعمد امتهان كرامة المواطنين، وإجبارهم على النزوح، وسط ظروف إنسانية كارثية، بحسب منظمات.

تحذير السكان

من ناحية أخرى، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان مناطق في بعض مناطق وسط وشمالي قطاع غزة، وأمرهم بالإخلاء الفوري باتجاه منطقة المواصي جنوبي القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، عمليات نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة.