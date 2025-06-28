كتائب القسام تبث مشاهد 4 عمليات ضد قوات الاحتلال في خان يونس (فيديو)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، مشاهد من سلسلة عمليات “حجارة داود”، توثق استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور التوغل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن المشاهد المنشورة تشمل عملية استهداف ناقلة جنود بعبوة شواظ في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وذكرت “القسام” أن العملية جرى تنفيذها بتاريخ 16 يونيو/حزيران الجاري بالاشتراك مع كتائب سرايا القدس، وأسفرت عن قتل قائد سرية “هندسة” وعدد من الجرحى في صفوف قوات الاحتلال.

وكانت العملية الثانية لتفجير عين نفق في منطقة القديحات في عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وذكرت الكتائب أن مقاتليها فجَّروا عين نفق مفخخة في قوة تابعة للاحتلال، وأسفرت العملية عن مقتل نائب قائد كتيبة في جيش الاحتلال وإصابة 10 آخرين.

وأوضحت أنه فور تقدُّم عدد من مقاتلي القسام لسحب الضابط القتيل، فعَّل جيش الاحتلال بروتوكول “هانيبال” وقام بتدمير المنطقة بالكامل.

وكشفت العملية الثالثة ضمن مشاهد سلسلة عمليات “حجارة داود”، بتاريخ 17 يونيو الجاري، عن استهداف جرافة عسكرية “D9” في منطقة مسجد حليمة بجورة اللوت جنوب مدينة خان يونس.

واستهدف مقاتلو القسام الجرافة بقذيفة تاندوم، وأسفرت العملية عن إصابة 2 من جنود الاحتلال.

وكشفت العملية الأخيرة عن دك تجمعات الاحتلال شمال مدينة خان يونس، بتاريخ 24 يونيو الجاري، بقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى.