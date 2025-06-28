نفّذتها القسام.. قذائف الياسين تحيل عددا من الحفارات الإسرائيلية إلى كتل من اللهب

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ عمليات نوعية استهدفت خلالها 4 حفّارات هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف “الياسين 105″، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

ورصدت القسام وقوع عدد من الجنود بين قتيل وجريح في موقع الاستهداف وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب بيان لها اليوم السبت.

كما أفادت الكتائب أن مجاهديها تمكنوا، أمس الجمعة، من تفجير عبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار استهدفتا دبابة من طراز “ميركافا” وجرافة عسكرية من نوع “D9” في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة، وتمنع تداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.