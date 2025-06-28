مسؤول فلسطيني يكشف تفاصيل إعدام وإخفاء أسرى من غزة في معتقل سدي تيمان (فيديو)

اتهم قدّورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب “حرب انتقامية” بحق أسرى قطاع غزة في معتقل سدي تيمان، تضمنت حالات إعدام مباشرة وإخفاء قسري، وذلك استنادًا إلى شهادات وأدلة متقاطعة جمعتها جهات حقوقية ومحامون وأطباء وسجناء محررون.

وقال قدورة في حديثه لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نفذت تعليمات حكومية باعتبار المعتقلات “إحدى جبهات الحرب، ما أتاح ارتكاب انتهاكات واسعة بحق الأسرى”.

وأضاف “جميع الشهادات والتقارير تؤكد وقوع أعمال قتل مباشرة داخل السجون، ومعظم الشهداء من قطاع غزة”، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تعلن رسميًا عن استشهاد هؤلاء الأسرى، “بل يُكشف عن وفاتهم بعد شهور طويلة وبطرق غير مباشرة”.

وأوضح قدورة أن المعلومات بشأن هذه الحالات “تقاطعت عبر الأسرى المحررين وزيارات محدودة لمحامين وشهادات أطباء وجنود إسرائيليين نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وجميعها تؤكد وقوع أعمال قتل داخل المعتقلات”.

كما أكد أن تقديرات الجهات الحقوقية تشير إلى “وجود عشرات الشهداء على الأقل، فيما تواصل سلطات الاحتلال ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، ما يسمح لها بارتكاب الجرائم من دون أي مساءلة قانونية”.

وطالب قدورة “بتحرك دولي عاجل للضغط على سلطات الاحتلال لكشف مصير الأسرى ووقف جرائم الإعدام والإخفاء والانتهاكات الممنهجة التي تصاعدت منذ بداية الحرب”.

وخلص إلى أن “صمت المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية يشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها الانتقامية بحق أسرى قطاع غزة، وسط غياب أي إشراف أو محاسبة”.