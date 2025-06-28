وفاة المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري الأسبق عن 75 عاما

توفي المستشار أحمد محمد سليمان، وزير العدل المصري الأسبق، عن عمر يناهز 75 عاما، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب بعد عودته من صلاة العشاء، حسب ما أعلنت أسرته.

وقد نعى نجلاه، وعدد من رموز القضاء ورواد منصات التواصل، الراحل بكلمات مؤثرة استحضرت مسيرته القضائية، ومواقفه السياسية والمهنية.

من هو المستشار أحمد سليمان؟

وُلد المستشار أحمد سليمان عام 1950.

تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1970.

حصل على درجة الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.

برز اسمه ضمن تيار استقلال القضاء في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وكان من أبرز رموزه في نادي القضاة.

تولى رئاسة نادي قضاة “المنيا” إحدى محافظات صعيد مصر لفترتين.

عمل مستشارا بمحكمتي استئناف القاهرة وأسيوط.

أُعير للعمل قاضيا بالمحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات.

وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي

في مايو/أيار 2013، عُين المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، خلفا للمستشار أحمد مكي.

عن عمر ناهز 75 عامًا.. وفاة المستشار أحمد سليمان الذي شغل منصب #وزير_العدل في مايو 2013 واستقال في 7 يوليو من العام نفسه pic.twitter.com/GeH7S3ypFU — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 28, 2025

لم تدم فترة توليه الوزارة طويلا، إذ قدم استقالته في 7 يوليو/تموز 2013 عقب أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013، معترضا على المسار السياسي الجديد.

وقد عانى لاحقا من التضييق الأمني، حيث اعتُقل عام 2018، ووُضع تحت الإقامة الجبرية، كما تعرض أبناؤه للفصل من وظائفهم.

نعي واسع

وقد نعى عدد من الشخصيات القضائية والحقوقية، المستشار أحمد سليمان، مشيدين بثباته في الدفاع عن استقلال القضاء ونزاهته وعلمه وحسن خلقه.

إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق

لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى pic.twitter.com/MBaxGkrtyo — أحمد أبوالعلا ماضي المحامي بالنقض (@Ahmed_Aboulela) June 28, 2025

وبحسب نجله المستشار محمد سليمان، فقد كانت آخر كلماته قبل أن يغشى عليه “(أنا كنت بتوضى لصلاة الفجر) رغم أن الساعة كانت الحادية عشرة والنصف مساء”.