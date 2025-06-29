أوامر إخلاء ومجازر جديدة.. حرائق واسعة في مدينة غزة عقب قصف إسرائيلي مكثف (شاهد)

استشهد 17 فلسطينيا وأصيب العشرات بينهم أطفال ونساء ومنتظرو مساعدات، منذ فجر اليوم الأحد، جراء استهدافات الاحتلال، بينهم 11 شمالي غزة و6 في خان يونس جنوبي القطاع المحاصَر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4 مواطنين وإصابة 25 جراء إطلاق النار من جنود الاحتلال علي مواطنين قرب نقطة المساعدات الأمريكية بمنطقة الشاكوش في رفح جنوبي القطاع.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد مواطن جراء إلقاء قنبلة من مسيَّرة إسرائيلية على شارع وادي العرايس بحي الشجاعية، كما أكد استشهاد 3 وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جرادة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 بينهم طفلة وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة العشي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

حرائق واسعة

وأسفر قصف إسرائيلي مكثف طال الأجزاء الشرقية لمدينة غزة ومخيم جباليا شمالي القطاع عن انتشار حرائق واسعة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمواطنين في منطقة سوق الزاوية بحي الدرج شمالي قطاع غزة.

يأتي هذا بينما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف خيام النازحين في منطقة بئر زنون في مدينة خان يونس.

وجرى انتشال جثث 4 شهداء وإجلاء أكثر من 25 مصابا جراء إطلاق النار على المواطنين بمنطقة الشاكوش في رفح.

تشييع شهداء الغارات ومنتظري المساعدات

وجرى اليوم تشييع 11 شهيدا بينهم نساء وأطفال جراء سلسلة غارات متفرقة على مدينة خان يونس.

كما جرى تشييع الشهيد أنس جودة الذي استهدفته قوات الاحتلال بين منتظري المساعدات الأمريكية، أمس السبت، بالقرب من محور نتساريم وسط القطاع.

أوامر إخلاء جديدة

في هذه الأثناء، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة شمالي قطاع غزة لمناطق مدينة غزة وجباليا وأحياء الزيتون والتفاح والدرج والصبرة والنور والسلام وتل الزعتر.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر إلقاء الاحتلال منشوارت تطالب بإخلاء أحياء شرقي مدينة غزة.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 56500 شهيد و133419 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت بأن حصيلة من وصلوا إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 18 شهيدا و41 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 583 شهيدا و4186 مصابا.