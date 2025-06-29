بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يستولون على أراضي الفلسطينيين في “مسافر يطا” (شاهد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق قيام مستوطنين إسرائيليين بالاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين بقرية أم الخير في مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر الفيديو قوات الاحتلال وهي تطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وتعتدي على المواطنين وتعتقل أحدهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين مسلحين بحماية قوات الاحتلال، نقلوا السياج المحيط بمستوطنة “كرمئيل” ووسّعوها على حساب أراضي المواطنين في الجهة الغربية من خربة “أم الخير”، فحاول الأهالي التصدي لهم لكن قوات الاحتلال أطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتدت عليهم واحتجزت عددا منهم.

اعتداءات متصاعدة

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين في تلك المنطقة لم تتوقف منذ أشهر وهي في وتيرة متصاعدة، وشملت عمليات تجريف وحفر وزراعة الأشجار وشق للطرق، حتى أصبحت الخربة محاصرة بحزام استيطاني، للضغط على الأهالي وإجبارهم على الرحيل قسرا عن المنطقة، وتسهيل استيلائهم عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

يأتي ذلك بينما تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إذ يرتكبون اعتداءات بحق المواطنين والمنازل والممتلكات، ويشيّدون بؤرا استيطانية على حساب أراضي الفلسطينيين.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال مايو/أيار الماضي وحده، تنفيذ المستوطنين 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، تراوحت بين هجمات مسلحة، إلى جانب تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار وإغلاقات قسرية.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.