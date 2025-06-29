بقذائف الهاون وعبوات شديدة الانفجار.. المقاومة تستهدف جنود الاحتلال وآلياته في خان يونس

أعلن عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، تنفيذ استهدافات عدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برج جرافة عسكرية تابعة للاحتلال من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105″، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بمنطقة “الشهلات” في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

كما أعلنت القسام قصف حشود الاحتلال في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها تجمعات جنود الاحتلال شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون النظامي “عيار 60″، وتفجير آليات في منطقة “عبسان الكبيرة” بعبوة برميلية شديدة الانفجار زُرعت سابقا.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قصف تجمعات لجنود الاحتلال داخل ساحة تموضع آليات في محيط منطقة السطر الشرقي شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أسابيع تصعيدا ميدانيا عنيفا، في ظل توغل قوات الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه، حيث تدور مواجهات واشتباكات متواصلة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تؤكد تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد.