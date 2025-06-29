تدوينة مفاجئة لترامب بشأن غزة.. هذا ما جاء فيها

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى تسريع إبرام اتفاق بشأن غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وفي رسالة مفاجئة نشرها ترامب على منصته (تروث سوشيال)، قال “أنجزوا الاتفاق بشأن غزة وأعيدوا الرهائن”، دون تفاصيل.

وقبل أيام، صرَّح ترامب بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “في طور التفاوض على صفقة مع (حركة المقاومة الإسلامية) حماس لاستعادة الرهائن”، مشيرا إلى أن هذا مرتبط بوقف إطلاق نار مقترح قد يتحقق “خلال أسبوع”، وفق ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل“.

وأوضح الموقع أن تصريح ترامب جاء في ساعات متأخرة من الليل، ويأتي في سياق ضغط مباشر على نتنياهو لسرعة إتمام الصفقة.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تقييمات متشائمة لموقف حكومة نتنياهو من المفاوضات، ووصفت كلام ترامب بأنه “رغبة شخصية” لا تستند إلى تقدُّم فعلي.

وأشارت الصحيفة إلى غياب أي مؤشرات على تغيير في موقف حكومة نتنياهو أو حماس تجاه شروط التفاوض، مؤكدة أن “لا دلائل على مرونة من الطرفين”، رغم تفاقم الضغوط الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية أو من حماس على دعوة ترامب.

إنذار بإخلاء شمال غزة

ميدانيا، وجَّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذارا لإخلاء شمالي قطاع غزة.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان “تحذير الى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، الجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر من أجل أمنكم، أخلوا فورا جنوبا إلى منطقة المواصي”.

وادعى المتحدث أن جيش الاحتلال “يعمل بقوة شديدة جدا في هذه المناطق، والأعمال العسكرية سوف تتصاعد وستشتد، وستمتد غربا إلى مركز المدينة لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية”.