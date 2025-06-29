ترامب: لن أتسامح مع مواصلة محاكمة نتنياهو

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، قائلا “تنفق الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات سنويا، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا الأمر”.

وفي عام 2019 وجهت إلى نتنياهو “اتهامات بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة” لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في عام 2020 في 3 قضايا جنائية.

وفي منشور له على منصته تروث سوشيال مساء السبت، قال ترامب “إن ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو ضرب من الجنون” مدعيا أن الإجراءات القضائية ستؤثر على قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإيران.

ووصف ترامب ما يتعرض له نتنياهو بـ”مطاردة سياسية” مشابهة لما تعرض له هو نفسه في الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب بنتنياهو، واصفًا إياه بـ”بطل الحرب” الذي تعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق “نجاح كبير” في مواجهة التهديد النووي الإيراني.

وأردف “لقد حققنا للتو نصرًا عظيمًا بقيادة نتنياهو، وهذا يُشوه نصرنا بشكل كبير. دعوا بيبي يرحل، لديه مهمة كبيرة ليقوم بها!”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نتنياهو حاليا في طور التفاوض على اتفاق مع حماس” دون أن يذكر أي تفاصيل

وتابع “في خضم المفاوضات على صفقة مع حماس تتضمن استعادة الرهائن كيف يمكن أن يجبر نتنياهو على الجلوس في المحكمة طوال اليوم”.

والجمعة، قال ترامب إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا.

إجراءات قضائية هزلية

والأربعاء، طالب ترامب بإلغاء محاكمة نتنياهو فورا أو منحه عفوا، معتبرا أن الإجراءات القضائية الجارية بحقه “غير مسبوقة” و”هزلية” في وقت حساس تمر به إسرائيل.

وقال ترامب “علمت باستدعاء نتنياهو للمحكمة الاثنين المقبل في إسرائيل ويتعين إلغاء محاكمته فورا أو منحه عفوا”، مضيفا أن الولايات المتحدة هي التي أنقذت إسرائيل والآن ستنقذ نتنياهو. ولن نسمح بمحاكمته الهزلية في إسرائيل

وأكد ترامب أن نتنياهو “حقق أعظم أوقات لإسرائيل في التاريخ وخضنا معا قتالا ضد عدو طويل الأمد وهو إيران”، مشددا على أنه “لا يوجد في تاريخ إسرائيل من قاتل بشجاعة أو كفاءة أكبر من نتنياهو”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نتنياهو فعل الكثير من أجل إسرائيل ولا يوجد أحد آخر بإمكانه العمل في انسجام أفضل مع رئيس أمريكي مثله”.

وأشار إلى أنه صدم لأن “إسرائيل التي شهدت واحدة من أعظم لحظاتها تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها بزمن الحرب”.

وفي القضية الأولى، يواجه نتنياهو وزوجته سارة اتهامات بتلقي هدايا فاخرة، مثل السيجار والمجوهرات والخمور، بقيمة تتجاوز 260 ألف دولار من رجال أعمال مقابل امتيازات سياسية.

كما يلاحق نتنياهو بتهم تتعلق بالسعي للحصول على تغطية إعلامية مواتية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين.