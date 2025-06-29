بالذكاء الاصطناعي.. توثيق “نزيف غزة” منذ 7 أكتوبر (شاهد)

يرزح قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحت نزيف مستمر جراء الحرب المستمرة، مما أسفر عن حصيلة إنسانية ومادية كارثية، بحسب بيانات المركز الإعلامي الحكومي في غزة.

ورصد “فيديو”، أنتجته وحدة الذكاء الاصطناعي في قناة الجزيرة مباشر، نزيف غزة منذ 7 أكتوبر، إذ تجاوز عدد الشهداء 56 ألفا، وبلغ عدد الجرحى أكثر من 133 ألفا.

وتشير الإحصاءات إلى أن الأطفال كانوا الضحية الأبرز للصراع، إذ بلغ عدد الشهداء من الأطفال أكثر من 17 ألفا، بينما تجاوز عدد النساء الشهيدات 9 آلاف.

ولا يزال أكثر من 9000 شخص في عداد المفقودين، وسط جهود متواصلة من فرق الإنقاذ للعثور عليهم تحت ركام المنازل والمباني المدمرة.

كما تضرر نحو نصف مليون وحدة سكنية كليا أو جزئيا، الأمر الذي أدى إلى نزوح آلاف العائلات وتشريدها من منازلها.

وطالت الاعتداءات المؤسسات الحيوية في القطاع، إذ تعرَّض أكثر من 500 مؤسسة تعليمية للضرر، إضافة إلى تضرُّر أكثر من 280 مركزا صحيا.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في غزة.