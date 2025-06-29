شاهد: سرايا القدس تقصف خط الإمداد الإسرائيلي بصواريخ وتسيطر على مسيرتين

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصورة تُظهر استهداف مقاتليها لخط الإمداد الإسرائيلي في محور “نتساريم” باستخدام صواريخ (107). كما رصد الفيديو تموضع جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية في المنطقة المستهدفة.

وبرز في المشاهد قيام المقاومين برصد تحركات جنود الاحتلال قبل استهدافهم، ثم إطلاق عدد من صواريخ 107 بشكل متتال نحو مواقع الاحتلال.

وأظهر الفيديو أيضا مشاهد لسيطرة سرايا القدس على طائرات مُسيّرة إسرائيلية من نوع (كواد كابتر)، حيث تم استعراض الطائرة وكاميراتها ومعداتها التي باتت بيد المقاومين.

كما ظهر عتاد تم الاستيلاء عليه من مواقع عسكرية إسرائيلية.

وبشكل دوري، تنشر فصائل المقاومة الفلسطينية تسجيلات تؤكد استهدافها لقوات الاحتلال المستمرة في هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.