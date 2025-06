بوب فيلان يفاجئ الجميع في حفل بثته “بي بي سي” على الهواء: الموت للجيش الإسرائيلي (فيديو)

ردد مغني الراب البريطاني بوب فيلان هتافات تناصر فلسطين وتندد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال مهرجان “غلاستونبري”، أكبر المهرجانات الموسيقية في بريطانيا، في حفل تم بثه على الهواء مباشرة على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم أمس السبت.

وهتف فيلان في الحفل قائلا “الموت للجيش الإسرائيلي”، وهو شعار من غير المعتاد ترديده في الفعاليات المناصرة لفلسطين في بريطانيا، علاوة على شعار “الحرية لفلسطين” الذي يرفعه المناصرون لفلسطين في كل مسيراتهم.

واستقبلت الجماهير الغفيرة التي حضرت الحفل الهتفات التي رددها فيلان لمناصرة فلسطين والتنديد بالجيش الإسرائيلي بحماسة بالغة وراحت ترددها وراءه.

وقال فيلان، مخاطبا جماهير قبل ترديد هذه الهتافات، إن “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جرائم الحرب والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة”.

وسخر فيلان من تغطية (بي بي سي) للحرب في غزة، مخاطبا الكاميرا على الهواء مباشرة “أعلم أنكم لا تريدون قول أي شيء عن هذا”.

ومضى فيلان قائلا “رأينا رد فعل غريب تجاه الأفراد الذين خرجوا لدعم فلسطين، وذلك على الرغم من أن أي فرد بأي بوصلة أخلاقية سيرى بالتأكيد ما يحدث هناك في غزة مأساة”.

وأضاف “نتمنى ونصلي ونتطلع إلى اليوم الذي يتحرر فيه الشعب الفلسطيني من طغيان الحكومة الإسرائيلية”.

This is what Bob Vylon said before he started the chant "death to the IDF" pic.twitter.com/QtgtutdGxQ

— Mukhtar (@I_amMukhtar) June 28, 2025