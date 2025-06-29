بوب فيلان يفاجئ الجميع في حفل بثته “بي بي سي” على الهواء: الموت للجيش الإسرائيلي (فيديو)

ردد مغني الراب البريطاني بوب فيلان هتافات تناصر فلسطين وتندد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال مهرجان “غلاستونبري”، أكبر المهرجانات الموسيقية في بريطانيا، في حفل تم بثه على الهواء مباشرة على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم أمس السبت.

“الموت للجيش الإسرائيلي”

وهتف فيلان في الحفل قائلا “الموت للجيش الإسرائيلي”، وهو شعار من غير المعتاد ترديده في الفعاليات المناصرة لفلسطين في بريطانيا، علاوة على شعار “الحرية لفلسطين” الذي يرفعه المناصرون لفلسطين في كل مسيراتهم.

واستقبلت الجماهير الغفيرة التي حضرت الحفل الهتفات التي رددها فيلان لمناصرة فلسطين والتنديد بالجيش الإسرائيلي بحماسة بالغة وراحت ترددها وراءه.

سخرية من تغطية “بي بي سي” لغزة

وقال فيلان، مخاطبا جماهير قبل ترديد هذه الهتافات، إن “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جرائم الحرب والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة”.

وسخر فيلان من تغطية (بي بي سي) للحرب في غزة، مخاطبا الكاميرا على الهواء مباشرة “أعلم أنكم لا تريدون قول أي شيء عن هذا”.

ومضى فيلان قائلا “رأينا رد فعل غريب تجاه الأفراد الذين خرجوا لدعم فلسطين، وذلك على الرغم من أن أي فرد بأي بوصلة أخلاقية سيرى بالتأكيد ما يحدث هناك في غزة مأساة”.

وأضاف “نتمنى ونصلي ونتطلع إلى اليوم الذي يتحرر فيه الشعب الفلسطيني من طغيان الحكومة الإسرائيلية”.

This is what Bob Vylon said before he started the chant "death to the IDF" pic.twitter.com/QtgtutdGxQ — Mukhtar (@I_amMukhtar) June 28, 2025

موقف الحكومة البريطانية

ومن جانبه سارع متحدث باسم الحكومة البريطانية للقول إنها “تدين بشدة” العبارات التي رددها فيلان ضد الجيش الإسرائيلي، وفق ما ذكره موقع (بي بي سي) السبت.

واضاف المتحدث أن وزيرة الثقافة ليزا ناندي تحدثت إلى المدير العام لـ(بي بي سي)، تيم ديفي، لطلب “تفسير عاجل بشأن العناية الواجبة” التي قامت بها الهيئة قبل بث الحفل الذي ظهر فيه فيلان.

ونقل تقرير (بي بي سي) عن متحدث باسمها قوله إن العبارات التي رددها فيلان كانت “مسيئة للغاية”، وإنها منعت إعادة بثها على خدمتها الرقمية المعروفة باسم “آي بلاير”.

ورحبت الحكومة البريطانية بالقرار الذي اتخذته (بي بي سي) بعدم إعادة بث الفقرة على الإنترنت.

ومن جانبها قالت السفارة الإسرائيلية في لندن على منصة إكس أنها “منزعجة بشدة من الخطاب التحريضي والبغيض”.

وفي السياق ذاته قالت الشرطة البريطانية في مقاطعة سومرست، التي تم بث الحفل بها، إنها تقوم بتقييم التعليقات التي أدلى بها بوب فيلان وفرقة الراب الأيرلندية “نيكاب” في مهرجان غلاستونبري، لمعرفة إذا كانت تحتوي على أي مخالفة قانونية.