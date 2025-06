مفاجأة في نهاية “فيديو دعائي” تفضح عقيدا بريطانيًا أنكر استهداف منتظري “مساعدات غزة” (شاهد)

ظهر العقيد السابق بالجيش البريطاني ريتشارد كيمب في مقطع فيديو دعائي أمام أحد المراكز التابعة لما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” التي ترفض الأمم المتحدة التعامل معها، لينكر تقارير المنظمات الدولية عن استهداف منتظري المساعدات.

وزعم ريتشارد أن هناك “دعاية عن استهداف منتظري المساعدات بهجمات عنيفة أمام مراكز مؤسسة غزة الإنسانية”، مضيفا أن هذا “ما تروج له حماس بهدف تشويه سمعة المؤسسة”.

لكنْ سرعان ما سُمعت أصوات الرشاشات خلفه، مما أبرز تناقض ما يقوله مع الواقع في هذه المراكز.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قد وصفت نظام توزيع المساعدات الحالي في غزة بأنه تحوَّل إلى “ساحة للقتل”.

وقالت الوكالة الدولية في منشور على منصة إكس الجمعة “تعرَّض 400 شخص من الجائعين للقتل خلال شهر واحد من تشغيل هذا النظام”.

