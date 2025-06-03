إسبانيا توجه ضربة لشركة صناعات عسكرية إسرائيلية

قالت وزارة الدفاع الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن مدريد بصدد إلغاء عملية شراء أنظمة صواريخ مضادة للدبابات من تصنيع فرع لشركة إسرائيلية في إسبانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة الدفاع “ألغت عقدا مُوقعا مع شركة إسرائيلية، تنتج بموجبه صواريخ مضادة للدبابات لصالحها”.

يأتي ذلك عقب تصديق البرلمان الإسباني، في 20 مايو/أيار المنقضي، على توصية تدعو إلى فرض حظر على العقود العسكرية مع إسرائيل، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “البايس” عن مصادر رسمية قولها إن “وزارة الدفاع قررت إلغاء عقد أبرمته مع شركة ‘باب تكنوس’، الفرع الإسباني لشركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، المُوقع بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023”.

ووفقا للعقد الذي تبلغ مدته 5 سنوات، فقد خُصص نحو 285 مليون يورو لشركة “باب تكنوس” مقابل قيامها بتجهيز وحدات المشاة البرية والبحرية في الجيش الإسباني بصواريخ “سبايك LR2”.

والأسبوع الماضي، قال وزير الدولة الإسباني المسؤول عن الدفاع أمبارو فالكارسي إن “الحكومة تعمل على خطط لتجنب أي اعتماد على إسرائيل”.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن شركة رافائيل نفيها أي علم بقرار وزارة الدفاع الإسبانية.

ورأت الهيئة أن “القرار يعكس تغيرا مقلقا في سياسة الحكومة الإسبانية تجاه إسرائيل”.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الإسباني، خلال الأيام المقبلة، على مشروع قانون حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل في إسبانيا.