بلجيكا.. مئات الكتّاب والصحفيين يوجهون رسالة مفتوحة إلى حكومة بلادهم بشأن غزة

طالب نحو 400 كاتب وصحفي في بلجيكا حكومة بلادهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد للكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة.

وقال الكتّاب في رسالة مفتوحة إلى الحكومة البلجيكية إنه “لا يوجد أي مبرر أخلاقي لمقتل الآلاف من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة”.

وأضافوا أنه “ثبت بوضوح وقوع إبادة جماعية أو أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة ارتكبتها القوات الإسرائيلية”.

ودعت الرسالة إلى “وصف تصرفات الجيش الإسرائيلي وبعض تصريحات الوزراء الإسرائيليين بأنها ممارسات إبادة جماعية”، مشيرة إلى أن نزاهة بلجيكا “تتآكل كل يوم تلتزم فيه الصمت” بشأن ما يجري في القطاع.

وحثت الرسالة الحكومة على دعم التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي.

وطالب الكتّاب والصحفيون في رسالتهم بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وإطلاق سراح “الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين”.

كما دعوا الحكومة إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل توزيع الغذاء والدواء مرة أخرى من قِبل وكالات الأمم المتحدة في قطاع غزة. وطالبوا بحصول الصحفيين في القطاع على حماية أكبر أثناء ممارستهم عملهم.