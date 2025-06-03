حماس: شهادات مروعة من داخل سجون الاحتلال

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خطورة الأوضاع الكارثية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة تل أبيب على جرائمها بحق الفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان اليوم الثلاثاء “تتواصل عمليات التعذيب والتنكيل بحق أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال، وتتوالى الشهادات المروعة التي توثق حجم المعاناة، وكان آخرها ما يتعرض له أسرى سجن عوفر من ظروف اعتقال قاسية ومهينة”.

وأضافت “هذه الممارسات الوحشية بحق الأسرى تُعَد امتدادا لجرائم الاحتلال المستمرة بحق كل ما هو فلسطيني، ضمن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا وأرضنا”.

وحذرت الحركة من “خطورة الوضع الكارثي الذي يعيشه الأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل تصاعد سياسة الإهمال الطبي، والجرائم الممنهجة التي تشمل أساليب التعذيب القاسية، وحرمان المعتقلين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.

وتابعت “هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية تستوجب من جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك العاجل والجاد للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة حكومته الفاشية التي تشرعن القتل والتعذيب داخل السجون”.

ودعت حماس “الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى تكثيف الحراك الداعم والمساند للأسرى، وتصعيد كل أشكال المقاومة والمواجهة لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) إن “أسرى عوفر يعانون ظروف اعتقال قاسية ومهينة من تجويع وإهانات، حيث تزداد حدتها يوميا عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

وبحسب بيان هيئة الأسرى، فإن إدارة سجون الاحتلال تتعمد مصادرة مستلزمات الأسرى كافة حيث لا يملك أي أسير سوى ملابسه التي يرتديها، ولا تتوفر في غرف الأسرى مياه ساخنة أو مستلزمات نظافة، فضلا عن تصعيدها سياسة الإهمال الطبي.

وأمس الاثنين، قال نادي الأسير الفلسطيني إن “انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى في سجونها اتخذت منحى غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، تمثلت في تصاعد الاعتداءات وعمليات التنكيل الممنهجة وسياسة الإذلال، إلى جانب التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والتفتيش العاري والاحتجاز في زنازين تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الصحية”.