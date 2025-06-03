قصف صاروخي متزامن من اليمن وسوريا وتعليق الرحلات في “بن غوريون” (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وقذيفتين من سوريا اتجاه إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مضيفا أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية التابعة للجيش إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب ومحيطها للتحذير من الصاروخ.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطار “بن غوريون”.

وأظهرت مقاطع متداولة محاولات اعتراض الصاروخ. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق اعتراض الصاروخ.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شظايا ناتجة عن اعتراض الصاروخ سقطت على منزل في مستوطنة “موديعين” بالقدس المحتلة، من دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

وقبل قليل من الإعلان عن صاروخ اليمن، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق قذيفتين من سوريا نحو إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان أنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة جنوب هضبة الجولان المحتل عقب رصد الصاروخين.

وقال بيان الجيش إن الصاروخين سقطا في مناطق مفتوحة.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الصاروخين أُطلقا من منطقة درعا جنوبي سوريا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش شرع في قصف الأراضي السورية بالمدفعية ردا على إطلاق الصاروخين.

من جهته، قال مراسل الجزيرة مباشر إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة “سحم الجولان” في ريف درعا الغربي، جنوبي سوريا.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بتحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.