قيادي في حماس للجزيرة مباشر: اتفاق هدنة مع الاحتلال بدون ضمانات سيكون حبرا على ورق (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي أن الحركة لن تسلم الأسرى الإسرائيليين العشرة، الذين يمثلون نحو نصف الأسرى الأحياء، من دون الحصول على ضمانات كافية بوقف إطلاق النار، في إطار ردها على المقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن قطاع غزة.

وخلال مشاركته في برنامج المسائية، مساء الاثنين، قال مرداوي إن “الاحتلال الإسرائيلي يطالب بتسلم الأسرى في اليوم الأول من الهدنة دون تقديم أي ضمانات لتنفيذ بقية بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه الحركة بشدة”.

وأضاف “حماس قدمت مقترحا واضحا للهدنة نال موافقة كاملة من المبعوث الأمريكي ويتكوف”، لكن الأخير خضع في نهاية المطاف لرغبة الجانب الإسرائيلي، بحسب مرداوي.

قيادي في حمـ،ـاس للجزيرة مباشر: الاحتلال يرفض الامتثال للحد الأدنى من بنود البروتوكول الإنساني المتفق عليه عبر الوسطاء pic.twitter.com/BcN4p7XQgg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 2, 2025

وشدد مرداوي على أن حماس تريد تطبيق “روح الاتفاق” الذي تم التوصل إليه عبر الوساطة الأمريكية، محذرا من أن غياب الضمانات الكافية سيجعل الاتفاق بمثابة “حبر على ورق”.

وأشار إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يرفض الالتزام بالحد الأدنى من بنود البروتوكول الإنساني الذي تم التفاهم عليه بوساطة دولية”، لافتا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول الالتفاف على مقترح الهدنة الذي وافقت عليه المقاومة والوسيط الأمريكي من أجل حل مشكلاته الداخلية.

ورأى مرداوي أن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تمثل “وصمة عار في جبين العالم الإنساني الحر”، مشددا على ضرورة توزيع المساعدات عبر المؤسسات الأممية مثل الأونروا وفي مناطق القطاع المحاصر كافة.

وكان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، قد أكد رفض الحركة “محاولات الاحتلال فرض هدنة مؤقتة تتيح له استئناف القتال لاحقا”، مشددا على أن “الفصائل الفلسطينية تصر على أن يكون أي اتفاق في صالح كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، وليس مجرد حلول مؤقتة تخدم أجندة الاحتلال”.

وأوضح النونو في لقاء على الجزيرة مباشر، فجر الأحد، أن سلاح المقاومة “غير قابل للنقاش”.

"سلاح المـقـ ـاومـة غير قابل للتفاوض".. قيادي بحـ ـمـ ـاس للجزيرة مباشر: لم نرفض مقترح ويتكوف، وما عرضناه هو ضمان وقف الحـرب ووصول المساعدات#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/yD9fvlgFgf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2025

رد حماس “غير مقبول على الإطلاق”

ومساء السبت، قال ويتكوف إن “رد حركة حماس على المقترح الأخير الذي قدمه بشأن قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق”.

وفي منشور عبر إكس، طالب ويتكوف “حماس بقبول الإطار الذي قدمه أساسا لمحادثات غير مباشرة”، معتبرا ذلك “الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق هدنة لـ60 يوما خلال الأيام المقبلة”.

وذكر “تلقيت رد حماس على المقترح الأمريكي. إنه غير مقبول على الإطلاق، ويعيدنا فقط إلى الوراء”، وفق ادعائه.

وأوضح أنه سيعاد بموجب هذا الاتفاق نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء ونصف أولئك الذين قُتلوا إلى عائلاتهم، على أن يجري خلال سريان الهدنة، التفاوض الجاد بحسن نية عبر محادثات غير مباشرة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وكانت حماس قد سلمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح يتكوف، وأوضحت أن ردها -لم تحدد فحواه- جاء بما يحقق 3 أهداف رئيسية هي: وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

ويشمل المقترح تبادلا يُفرَج فيه عن 10 أسرى إسرائيليين مقابل 125 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و1111 معتقلا من غزة جرى احتجازهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى تبادل لجثث.