الخارجية القطرية: منخرطون في مفاوضات ملف إيران والاتصالات مستمرة بشأن غزة (فيديو)

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، انخراط الدوحة في جهود الوصول لاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية القطرية، ظهر اليوم الاثنين، أن الجهود مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى أن قطر منخرطة في الاتصالات للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

اتصالات مستمرة بشأن غزة

وأوضح الأنصاري أنه ليس هناك محادثات حاليا بشأن غزة بينما هناك اتصالات بين الأطراف للوصول لصيغة للعودة إلى المفاوضات.

وتابع أنه أصبح من الصعب تقبّل استمرار الخسائر البشرية في قطاع غزة، وقال “لا يمكن القبول باستمرار الربط بين الجانبين الإنساني والأمني بغزة”.

وأكد أن التعنّت الإسرائيلي هو ما يمنع دخول المساعدات إلى غزة.

ونوه المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أنه توجد منظومة تعمل بالفعل لتوزيع المساعدات في غزة عبر المنظمات الإنسانية “ولا حاجة لإعادة اختراع آليات جديدة”.

ولفت الأنصاري إلى أن “هناك نيّات أمريكية جدية للدفع باتجاه الوصول إلى اتفاق بشأن غزة، لكن هناك تعقيدات”.

وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن قطر تعمل من أجل خفض التصعيد في المنطقة وتوفير الضمانات لوقف إطلاق النار.