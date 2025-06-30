لجنة الكنيست تقر عزل النائب أيمن عودة.. وهذه هي الخطوة التالية

صوتت لجنة الكنيست، اليوم الاثنين، إلى جانب مقترح إسقاط عضوية النائب أيمن عودة من البرلمان الإسرائيلي، إذ أيّد المقترح 14 عضوًا من أصل 25 لصالح القرار، بدعم من أحزاب الائتلاف الحاكم وتأييد نواب من حزب “يسرائيل بيتينو”.

ويأتي هذا الإجراء عقب تصريحات لعودة نشرها عبر منصة إكس عبّر فيها عن سعادته بتحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأكد عودة على ضرورة “تحرير الشعبين من الاحتلال”، وهو ما اعتُبر من قبل بعض نواب الكنيست تشبيهًا بين من يسمونهم “المخربين” و”ضحايا” عملية طوفان الأقصى من الإسرائيليين.

وكان النائب عودة قد عوقب مؤخرًا بالإبعاد عن الجلسات العامة للكنيست لمدة أسبوعين، بقرار من لجنة السلوك والاداء، على خلفية تصريحات اتهم فيها إسرائيل بارتكاب مجازر وتجويع في قطاع غزة.

ووفق الإجراءات البرلمانية، ستكون الخطوة التالية طرح قرار لجنة الكنيست للتصويت على الهيئة العامة، ويتطلب تمريره موافقة 90 نائبًا من أصل 120، بغض النظر عن عدد حضور جلسة التصويت. وفي حال إقراره، يحق لعودة تقديم استئناف أمام المحكمة العليا في إسرائيل للطعن في القرار.

من هو أيمن عودة؟