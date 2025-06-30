سياسة|الولايات المتحدة

ترامب: لا محادثات ولا عروض مقدمة لإيران

دونالد ترمب، الرئيس الأمريكي (رويترز)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)
30/6/2025-|آخر تحديث: 11:20 AM (توقيت مكة)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء أية محادثات مع إيران أو تقديمه أي عرض عليها.

جاء ذلك  في منشور له على منصته “تروث سوشيال” أعاد التأكيد خلاله على أن الولايات المتحدة “محت تماما” منشآت إيران النووية.

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ونفى ترامب يوم الجمعة الماضي ما ورد في تقارير إعلامية عن أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران على الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة.

“العودة لطاولة المفاوضات أولا”

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أشار ترامب إلى مستقبل العلاقات مع طهران، قال ترامب إنه من الضروري أن “يأتي الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف “كنت أظن أنه يمكن التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنهم أصروا على مواصلة التخصيب، ولم أكن لأسمح بذلك أبدًا”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه كان يفكر في تقديم حوافز اقتصادية لإيران إذا التزمت بسلوك أكثر اعتدالًا.

وأوضح “فكرت في رفع بعض العقوبات والسماح لهم ببيع نفطهم، بشرط أن يتصرفوا بشكل جيد ويتخلوا عن أنشطتهم النووية المزعزعة للاستقرار”.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

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