حادث جديد يفاجئ كامل الوزير خلال تفقده “طريق الموت” في المنوفية (شاهد)

في مشهد مثير وغير متوقع، فوجئ وزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير، بوقوع حادث مروري جديد أثناء جولته التفقدية، أمس الأحد، على الطريق الدائري الإقليمي.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير لأعمال الصيانة والتطوير على الطريق في أعقاب حادث المنوفية المفجع الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق “ميكروباص” فجر الجمعة الماضي.

كان الوزير يُدلي بتصريحات حول أهمية الطريق الدائري الإقليمي وخطط تطويره، قائلا “هذا أهم طريق في مصر، رابط 10 محافظات، وعليه ضغط مروري كبير جدا وإحنا إن شاء الله هنفضل وراه”.

وبينما كان الوزير يتحدث وينظر من نافذة الحافلة التي تقله، فوجئ بحادث جديد في الجهة المقابلة، حيث كانت تقف سيارة نقل على جانب الطريق، وسط وجود أمني في المكان.

علامات الدهشة بدت على وجه الوزير الذي توقف عن الحديث للحظات وحاول استكمال حديثه مترددا، وقال “هنفضل مع أهالينا ومع ناسنا”.

كامل الوزير عمال يبص على الطرق عشان يلاقي حاجة تدعم كلامه راح اتفاجئ بحادثة جديدة!!

مسخرة pic.twitter.com/5a9zS2eKRJ — Ahmad Gad (@6Ahmadali) June 29, 2025

“الطريق ينطق بالخطر”

الموقف، أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين ووضع حد نهائي لنزيف الدم على الطرق السريعة.

وكتب أحد المدونين “حتى وهو بيتكلم عن الصيانة بيحصل حادث قدامه.. الطريق بينطق بالخطر!”، وعلّق آخر “المشهد ده وحده كفاية يشرح الأزمة.. لازم حلول عاجلة مش جولات إعلامية فقط”.

يُشار إلى أن حادث المنوفية الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي -ويطلق عليه الأهالي طريق الموت- وقع نتيجة تصادم “ميكروباص” يقل فتيات يعملن في “مزرعة عنب”، بشاحنة تسير في الاتجاه المعاكس، وقد أمرت النيابة العامة بحبس السائق المتسبب في الحادث بعد ثبوت تعاطيه لمواد مخدرة.