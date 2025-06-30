“ناقص تقول حماس موجودة في تل أبيب”.. سجال ناري بين أحمد طه ومسؤول إسرائيلي سابق (شاهد)

شهدت حلقة برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، سجالا ساخنا بين المذيع أحمد طه ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون، بشأن ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين و”الهوس” الإسرائيلي بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

المسؤول الإسرائيلي السابق قال أثناء المقابلة إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا بعد فقدان حماس “دعم” إيران، بحسب زعمه.

وجاء رد مذيع الجزيرة مباشر، مربكًا للضيف بإشارته إلى تنفيذ حماس عمليات ذات صدى واسع أدت واحدة منها إلى قتل سبعة من جنود الاحتلال قنصا وحرقا وذلك بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران.

حاول أيالون تبرير ذلك بأنه ثمن تدفعه تل أبيب للحفاظ على “كيانها”، ملقيًا بالتبعة مرة أخرى على حماس التي “لا تعترف بإسرائيل“.

هنا لفت طه إلى أن الاحتلال قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين، مما جعل نظامه مطلوبا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

فكرر الضيف الإسرائيلي اتهام حماس مرة أخرى بأنها الدافع وراء ارتكاب هذه الجرائم.

كل سؤال جوابه: "حماس".. سجال ناري بين أحمد طه ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق pic.twitter.com/VdM8S142Yf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 30, 2025

“ما هو دور حماس في تل أبيب؟”

غير أن طه أشار إلى الجرائم الكبيرة للاحتلال في الضفة الغربية رغم وقوعها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية المعترفة فعليا بإسرائيل.

وفي كل مرة يعود الضيف الإسرائيلي إلى مسؤولية حماس ووجودها في كل مناطق فلسطين ومحاولتها السيطرة على السلطة الفلسطينية.

ثم استدرك طه “لعلها صدمة هجوم السابع من أكتوبر! وتساءل متعجبا.. لماذا كل هذا الهوس بحماس في الضفة؟.. لم يبقَ إلا أن تقول إن حماس موجودة في تل أبيب!”.

وجاء رد الدبلوماسي السابق أنه يرى ذلك بالفعل “لأن حماس لديها أجندة وهدفهم القضاء على دولة إسرائيل”، وفق زعمه. مردفًا “في حال انتهوا، وأصبحت غزة خالية من حماس، يمكن أن نعيش في سلام”.