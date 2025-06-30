قصف مستشفى 12 مرة.. مجزرة جديدة بحق المجوّعين وصرخة من الدفاع المدني في رفح (شاهد)

تستمر المجازر الإسرائيلية في غزة لليوم الـ633 منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

استهداف يومي لمنتظري المساعدات

وأكدت مراسلة الجزيرة مباشر استشهاد 13 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات في خان يونس جنوبي القطاع، اليوم الاثنين.

كما أكدت مصادر للجزيرة مباشر استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مدينة جباليا شمالي القطاع.

وأضافت استشهاد عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الشرفا قرب مجمع الصحابة الطبي بمدينة غزة.

قصف مدارس ونسف مربعات سكنية

وواصلت قوات الاحتلال قصف المدارس التي تؤوي النازحين، وأكدت مصادر للجزيرة مباشر استهداف غارات إسرائيلية مدرسة يافا في حي التفاح ومدرسة الفلاح بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، ونسف قوات الاحتلال مربعات سكنية جنوبي خان يونس.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، جرائم الاحتلال بحق المدارس ومراكز النزوح والإيواء.

وأشار في بيان له، اليوم، إلى أن الاحتلال استهدف منذ بدء العدوان 256 مركزا للنزوح تضم أكثر من 700 ألف شخص.

استهداف مستشفى شهداء الأقصى 12 مرة

وأَضاف أن الاحتلال استهدف مستشفى شهداء الأقصى للمرة الثانية عشرة منذ بدء الحرب، مما يعكس إصرارا واضحا على استهداف البنية الصحية بالقطاع.

وحمل البيان، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية.

بدوره أكد الناطق باسم الدفاع المدني في رفح للجزيرة مباشر أن توقف عمل الهيئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، موضحا أن القطاع بحوزته 3 مركبات فقط تعمل في رفح ومثلها في خان يونس.