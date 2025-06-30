محمد أبو غالي.. فلسطيني فقد ساقة أثناء محاولاته الحصول على المساعدات الغذائية في غزة (فيديو)

لم يكن في حسبان المواطن الفلسطيني محمد أبو غالي حين سار على قدميه باتجاه منطقة التحلية جنوب قطاع غزة، للحصول على المساعدات التي أبلغ بوجودها هناك، أنه سيتعرض لقصف الاحتلال ويخسر إحدى ساقيه.

قال أبو غالي للجزيرة مباشر: “كان هناك نحو 300 ألف شخص في المنطقة يبحثون عن الطحين، أطلق الاحتلال قذيفتين حول الناس، ولم يصب أحد، فتراجعت للخلف، وبعد ذلك حدث انفجار ضخم فنظرت حولي ووجدت بعض الأشخاص أرجلهم مقطعة ورؤوسهم مقطعة”.

أضاف: “كان الوضع كارثيا، فتحسست جسمي فوجدت أن ساقي ليست موجودة، نظرت من حولي يمينا ويسارا فوجدتها أمامي ملقاه على الأرض”.

وأوضح أبو غالي أنه العائل الوحيد لأسرته وأنه ذهب إلى نقطة توزيع المساعدات كي يحصل على الطحين، لكنه عاد بلا ساق وأصبح عالة على أسرته.

ويرقد أبو غالي الآن في مجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط ظروف طبية بالغة السوء.

ورغم خضوعه لثلاث عمليات استكشاف، فإن النزيف ما يزال مستمرًا، وأشار إلى أن الأطباء حذروه من خطر الإصابة بغرغرينا في ساقه الأخرى، لأن البتر وقع بالقرب من منطقة الحوض.

وقال أبو غالي للجزيرة مباشر إنه استخدم أكثر من 27 وحدة دم، لتعويض النزيف الذي تعرض له، حتى لا يفقد ساقه الأخرى.

ومنذ أعلن الاحتلال عن توزيع المساعدات عبر ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” استشهد أكثر من 500 شخص وأصيب مئات آخرون حول نقاط توزيع المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، ما حوّل تلك النقاط إلى “مصائد للموت” بحسب الأهالي المجوعين في القطاع المحاصر.