تفاصيل صادمة يكشفها مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة (شاهد)

أكد مدير الإسعاف والطوارئ في شمال قطاع غزة فارس عفانة، أن استهدافات الاحتلال متواصلة على أغلب المناطق شمالي القطاع الفلسطيني المحاصَر.

وحول التطورات الأخيرة في شمال القطاع، قال عفانة للجزيرة مباشر إن المنطقة تعيش كارثة إنسانية حيث تعمل 3 مستشفيات فقط بشكل جزئي في ظل استهدافات الاحتلال المتواصلة.

وأوضح أن 80% من قدرات قطاع الصحة دمرها الاحتلال بشكل كامل.

وأضاف مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة، أنه لا يوجد الوقود الكافي من أجل عمل مركبات الإسعاف.

وطالب عفانة، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالضغط من أجل إدخال الوقود وقطع الغيار لسيارات الإسعاف.

وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة، أن الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج القطاع الصحي ومركبات الإسعاف وطواقمها.