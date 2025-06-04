“آسف لم أعد أتحمل”.. إيلون ماسك يهاجم قانونا طرحه ترامب

أدلى إيلون ماسك برأيه في النقاش الدائر داخل الكونغرس الأمريكي بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، واصفا التشريع المقترح بأنه “شر مقيت”، وسيزيد من العجز الاتحادي، وذلك في منشورات عبر منصة إكس التي يمتلكها.

وكتب الملياردير ماسك مساء الثلاثاء “أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمل ذلك. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونغرس هو شر مقيت”.

وأضاف “عار على أولئك الذين صوتوا لصالحه. تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك”.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore. This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it. — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025

وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي بفارق صوت واحد، بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.

ويهدف مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل.

وكتب ماسك على إكس “سيزيد (مشروع القانون) عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!)، ويثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا يمكن تحمُّلها”.

ورفض البيت الأبيض هذا الهجوم، وقالت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت في إفادة صحفية “الرئيس يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من مشروع القانون، وهذا لا يغيّر رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به”.

وكان ماسك قد أكد تنحيه من منصبه في إدارة ترامب، حيث قاد طوال أشهر وزارة أُطلق عليها اسم “هيئة الكفاءة الحكومية” بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي.

وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أن هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت “كبش فداء” بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة.