“آسف لم أعد أتحمل”.. إيلون ماسك يهاجم قانونا طرحه ترامب

أدلى إيلون ماسك برأيه في النقاش الدائر داخل الكونغرس الأمريكي بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، واصفا التشريع المقترح بأنه “شر مقيت”، وسيزيد من العجز الاتحادي، وذلك في منشورات عبر منصة إكس التي يمتلكها.

وكتب الملياردير ماسك مساء الثلاثاء “أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمل ذلك. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونغرس هو شر مقيت”.

وأضاف “عار على أولئك الذين صوتوا لصالحه. تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك”.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.

This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.

Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025