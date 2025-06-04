تقرير: مكالمة من سيناتورة أمريكية أزالت اسم زوجها العربي من قائمة مراقبة أمنية

نقلت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، قولها إن ويليام شاهين، زوج السيناتورة الديمقراطية البارزة جين شاهين، كان مدرجا على قائمة مراقبة حكومية إلا أنه أزيل منها بعد تواصل زوجته مع مسؤولين بارزين في وكالة أمن النقل.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن ويليام أُدرج عام 2023 على قائمة مراقبة حكومية تابعة لوكالة أمن النقل الأمريكية، ضمن برنامج سري يُعرف باسم “السماء الهادئة”.

لكن ما أثار الجدل هو إزالة اسمه من القائمة بعد أن تواصلت زوجته مع مسؤولين كبار في الوكالة، على حد وصف “سي بي إس”.

وبحسب مصادر الشبكة، لم يتوقف الأمر عند إزالة اسمه، بل جرى نقله إلى “قائمة الاستثناء الأمني”، وهي قائمة نادرة تعفي الشخص من إجراءات التفتيش المشددة، بما في ذلك الفحوص العشوائية في المطارات.

من هو ويليام شاهين ولماذا أدرج في القائمة؟

ويليام شاهين، هو محام لبناني أمريكي وناشط في المجتمع العربي الأمريكي. في شهر يوليو/تموز من عام 2023، خضع لتفتيش أمني مكثف في مطار مدينة بوسطن قيل وقتها إنه جرى اختياره عشوائيا. لكن في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته جرى رصده مجددًا بسبب سفره مع شخص مدرج على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي للأفراد المعروفين أو المشتبه في أنهم “على صلة بالإرهاب”.

وذكر التقرير أنه في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سافر عميل سري من شرطة الطيران لمراقبة شاهين ورفيقه في الرحلة، مضيفا أنه بعد يومين وتحديدًا في 20 أكتوبر، اتصلت السيناتورة جين شاهين بمدير وكالة أمن النقل في ذلك الوقت، ديفيد بيكوسكي، وجرت إزالة اسم زوجها من برنامج المراقبة ونقله إلى قائمة الاستثناء الأمني.

Scoop: A U.S. senator's spouse was placed on a government watchlist in 2023 after a surveillance program flagged his travel profile, but he was removed after the senator backchanneled with admin officials, sources told @CBSNews. Two days after the senator called the head of… — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 4, 2025

برنامج “السماء الهادئة”.. أداة أمنية أم تعدٍّ على الحريات؟

برنامج “السماء الهادئة”، الذي بدأ العمل به عام 2010، يهدف إلى مراقبة أشخاص داخل الولايات المتحدة يشتبه في ارتباطهم بسلوكيات أمنية مريبة، ولو لم يكونوا متهمين بارتكاب أي جريمة.

ويعتمد البرنامج على أدوات مثل التعرف على الوجوه، وتحليل أنماط السفر، ومراقبة السلوك داخل المطارات والطائرات.

ووُجهت إلى البرنامج انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بسبب غموض معاييره، وصعوبة رفع الأسماء منه، حتى بعد سنوات من المحاولات القانونية.

هل تدخلت السيناتورة لصالح زوجها؟

قال المتحدث باسم السيناتورة جين شاهين إن الاتصال جاء بعد أن تعرض زوجها لتفتيش “مهين ومتكرر”، وإنها لم تكن تعلم بإدراجه ضمن البرنامج أو منحه معاملة استثنائية. لكن الوثائق التي حصلت عليها شبكة “سي بي إس” أظهرت أن إزالة الاسم تمت مباشرة بعد مكالمتها، على حد وصف الشبكة.

ورفض مكتب السيناتورة الإفصاح عن هوية رفيق السفر، واكتفى بالقول إنه محام عربي أمريكي أيضا. وجرت إزالة اسم هذا الشخص لاحقا من قائمة الإرهاب، دون توضيح الأسباب التي أدت إلى إدراجه أصلا، بحسب تقرير الشبكة الأمريكية.

أبعاد سياسية.. حماية أم تمييز؟

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس سياسيا، حيث انتقد الرئيس دونالد ترامب ما سماه “تسليح مؤسسات الدولة” رغم أنه بدوره سعى لاستخدام الأجهزة الفدرالية لمعاقبة منتقديه.

وتُعد السيناتورة جين شاهين من أبرز معارضيه، وقد أعلنت أنها لن تترشح لولاية جديدة في عام 2026، في حين ستخوض ابنتها ستيفاني شاهين انتخابات مجلس النواب الأمريكي.