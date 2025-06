تقرير: مكالمة من سيناتورة أمريكية أزالت اسم زوجها العربي من قائمة مراقبة أمنية

نقلت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، قولها إن ويليام شاهين، زوج السيناتورة الديمقراطية البارزة جين شاهين، كان مدرجا على قائمة مراقبة حكومية إلا أنه أزيل منها بعد تواصل زوجته مع مسؤولين بارزين في وكالة أمن النقل.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن ويليام أُدرج عام 2023 على قائمة مراقبة حكومية تابعة لوكالة أمن النقل الأمريكية، ضمن برنامج سري يُعرف باسم “السماء الهادئة”.

لكن ما أثار الجدل هو إزالة اسمه من القائمة بعد أن تواصلت زوجته مع مسؤولين كبار في الوكالة، على حد وصف “سي بي إس”.

وبحسب مصادر الشبكة، لم يتوقف الأمر عند إزالة اسمه، بل جرى نقله إلى “قائمة الاستثناء الأمني”، وهي قائمة نادرة تعفي الشخص من إجراءات التفتيش المشددة، بما في ذلك الفحوص العشوائية في المطارات.

ويليام شاهين، هو محام لبناني أمريكي وناشط في المجتمع العربي الأمريكي. في شهر يوليو/تموز من عام 2023، خضع لتفتيش أمني مكثف في مطار مدينة بوسطن قيل وقتها إنه جرى اختياره عشوائيا. لكن في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته جرى رصده مجددًا بسبب سفره مع شخص مدرج على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي للأفراد المعروفين أو المشتبه في أنهم “على صلة بالإرهاب”.

وذكر التقرير أنه في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سافر عميل سري من شرطة الطيران لمراقبة شاهين ورفيقه في الرحلة، مضيفا أنه بعد يومين وتحديدًا في 20 أكتوبر، اتصلت السيناتورة جين شاهين بمدير وكالة أمن النقل في ذلك الوقت، ديفيد بيكوسكي، وجرت إزالة اسم زوجها من برنامج المراقبة ونقله إلى قائمة الاستثناء الأمني.

Scoop: A U.S. senator's spouse was placed on a government watchlist in 2023 after a surveillance program flagged his travel profile, but he was removed after the senator backchanneled with admin officials, sources told @CBSNews.

Two days after the senator called the head of…

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 4, 2025