سياسة|قطاع غزة

“رسالة أخيرة” من حكومة البرتغال إلى إسرائيل بشأن غزة

رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو
رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو (رويترز)
4/6/2025

نشرت وزارة الخارجية البرتغالية، اليوم الأربعاء، ما قالت إنها رسالة أخيرة من حكومة البلاد إلى السلطات الإسرائيلية “مع قرب انتهاء مهامها”.

وفي رسالتها، جددت الحكومة البرتغالية “إدانتها للكارثة الإنسانية المروعة في قطاع غزة”.

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كما أدانت الحكومة “بشكل خاص استخدام المجاعة كأداة، والهجمات على المحتاجين للمساعدات الغذائية، والقرار الأخير للسلطات الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات”.

وأعاد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا تعيين لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء بعد تصدر تحالفه السياسي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في 18 مايو/أيار الماضي.

وأعلن مكتب رئيس البرتغال، أمس الأربعاء، الموافقة على التشكيلة الوزارية التي تقدم بها مونتنيغرو، والتي أبقى فيها على أغلب الوزراء في الحكومة السابقة.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الجديدة ممارسة أعمالها، غدا الخميس، بحسب بيان لمكتب الرئيس سوزا.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

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