“رسالة أخيرة” من حكومة البرتغال إلى إسرائيل بشأن غزة

نشرت وزارة الخارجية البرتغالية، اليوم الأربعاء، ما قالت إنها رسالة أخيرة من حكومة البلاد إلى السلطات الإسرائيلية “مع قرب انتهاء مهامها”.

وفي رسالتها، جددت الحكومة البرتغالية “إدانتها للكارثة الإنسانية المروعة في قطاع غزة”.

كما أدانت الحكومة “بشكل خاص استخدام المجاعة كأداة، والهجمات على المحتاجين للمساعدات الغذائية، والقرار الأخير للسلطات الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات”.

At the end of its term, the Government reiterates its outright condemnation of the atrocious humanitarian catastrophe in Gaza. The instrumentalisation of hunger, the attacks on those in need of food aid and the recent decision by the Israeli authorities to expand settlements. — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) June 4, 2025

وأعاد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا تعيين لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء بعد تصدر تحالفه السياسي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في 18 مايو/أيار الماضي.

وأعلن مكتب رئيس البرتغال، أمس الأربعاء، الموافقة على التشكيلة الوزارية التي تقدم بها مونتنيغرو، والتي أبقى فيها على أغلب الوزراء في الحكومة السابقة.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الجديدة ممارسة أعمالها، غدا الخميس، بحسب بيان لمكتب الرئيس سوزا.