عبوة شديدة الانفجار تطيح بآلية للاحتلال شرقي غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعا مصورا يتضمن مشاهد من تفجير آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، اليوم الأربعاء، في تعليق على المقطع إنه لمشاهد من تفجير “عبوة شديدة الانفجار في جيب صهيوني من نوع (همر) في موقع مستحدث للعدو شرق مدينة غزة”.

كما أعلنت سرايا القدس تنفيذ كمين هندسي استهدف آلية عسكرية لجيش الاحتلال في شمال غربي بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها، أكدوا بعد عودتهم من مناطق القتال شمالي قطاع غزة، استهداف تجمعات جيش الاحتلال المتمركزة شرق جباليا بصاروخين من نوع (107)، الاثنين الماضي.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابة تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ، أمس الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت الدبابة، من طراز “ميركافا”، بقذيفة “الياسين 105″، مما أدى إلى اشتعال النيران بداخلها، مضيفة أن مقاتليها رصدوا “هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف “جرافة عسكرية من نوع (دي 9) بقذيفة (الياسين 105)”، الاثنين الماضي، في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.