يائير غولان: ملايين الإسرائيليين يركضون إلى الملاجئ بسبب قبيلة يمنية

قال يائير غولان، زعيم “حزب الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض، اليوم الثلاثاء، إن ملايين الإسرائيليين يركضون إلى الملاجئ بسبب “قبيلة يمنية”، في إشارة إلى الصواريخ التي تطلقها جماعة أنصار الله من اليمن.

وكتب غولان على إكس “ملايين الإسرائيليين يركضون إلى الملاجئ لأن المهمة أكبر من (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو و(وزير الدفاع يسرائيل) كاتس ولن ننعم بالأمن دون تغييرهما”.

وأضاف “إسرائيل غارقة في مستنقع غزة، ونحن نركض إلى الملاجئ بسبب قبيلة يمنية”.

وأعلنت جماعة أنصار الله في اليمن مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الجماعة في بيان إن القوة الصاروخية التابعة لها “استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع ’فلسطين2‘”.

وأضاف البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في “هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار، ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في مطار اللد لليوم الثاني على التوالي”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار وتعليق الملاحة في مطار “بن غوريون”.