أردوغان يعلق على مفاوضات إسطنبول.. وهجمات روسية تقتل عائلة مسؤول أوكراني (فيديو)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاوضات التي استضافتها إسطنبول يوم الاثنين بين روسيا وأوكرانيا بأنها خطوة تاريخية لإنهاء حرب دموية بين البلدين.

وقال أردوغان في رسالة مصورة، اليوم الخميس، بمناسبة عيد الأضحى هنأ فيها، المسلمين في جميع أنحاء العالم، إن الاجتماع الذي عقد في إسطنبول يوم 2 يونيو/حزيران يعد خطوة تاريخية لإنهاء حرب دموية دخلت عامها الرابع.

وفي التطورات الميدانية للحرب الأوكرانية الروسية، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو اليوم إن هجوما روسيا بطائرات مسيّرة أسفر عن مقتل عائلة رئيس خدمة الإطفاء في بلدة بريلوكي بشمال أوكرانيا.

وأوضح الوزير أن زوجة رئيس الإطفاء وابنته وحفيده البالغ من العمر عاما واحدا قُتلوا بالهجوم، وقال حاكم المنطقة، إن العائلة كانت من بين 5 أشخاص قُتلوا عندما أطلقت روسيا ست طائرات مسيرة لمهاجمة البلدة الليلة الماضية.

وقال وزير الداخلية إن 18 شخصا، بينهم أربعة أطفال، أصيبوا بهجوم روسي آخر بطائرات مسيّرة على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

من جانبه، قال ريس بلدية خاركيف عبر تطبيق تيلغرام إن 7 مبان سكنية تضررت بالضربات التي وقعت في الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، كما أصيب مبنيان بضربات مباشرة.

وكان الكرملين قد قال اليوم إن الجيش سيرد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة في الوقت الذي يراه مناسبا، وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي ترامب بأن موسكو تتمسك بالرد على هذه الهجمات.

واستخدمت أوكرانيا طائرات مسيّرة لاستهداف قاذفات روسية ثقيلة في قواعد جوية في سيبيريا وأقصى الشمال الروسي مطلع الأسبوع.

ووجهت روسيا اتهامات لأوكرانيا بتفجير جسرين للسكك الحديدية بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وقال الكرملين إن “هجمات نظام كييف على القطارات المدنية في الاتحاد الروسي هي إرهاب على مستوى الدولة”.

Last night, Russia struck Pryluky in the Chernihiv region with six attack drones. A rescue operation continued throughout the night. Unfortunately, there have been injuries and fatalities. One of the rescuers arrived to deal with the aftermath right at his own home — it turned… pic.twitter.com/5B0WhRwenr

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2025