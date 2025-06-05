القارب “مادلين” يغيّر مساره فجأة بعد إشارة طارئة.. شاهد ماذا حدث؟ (فيديو)

أفاد موفد الجزيرة مباشر أن القارب “مادلين”، المشارك في حملة كسر الحصار عن غزة، غيّر مساره مؤقتًا استجابة لنداء استغاثة أرسلته طائرة مسيّرة عبر موجات الراديو، أفادت برصد قارب مهاجرين في حالة طارئة.

وأشار موفدنا عمر فياض، اليوم الخميس، إلى أن القارب المتجه في الأصل نحو غزة، يتجه الآن نحو موقع القارب المنكوب، الذي يُقدّر أنه يبعد نحو ساعة ونصف عن موقع “مادلين” الحالي في عرض البحر المتوسط، وذلك في إطار استجابة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح.

وفي وقت سابق اليوم، أكد موفد الجزيرة مباشر أن طائرة مسيّرة حلّقت فوق قارب كسر الحصار “مادلين”، واقتربت منه بشكل أكبر مقارنة بالمرات السابقة، في مؤشر على تصاعد الرقابة الجوية على القارب الذي يبحر باتجاه قطاع غزة ضمن حملة دولية لكسر الحصار.

استعدادات ميدانية للتعامل مع القارب

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش سيُوجّه رسالة مباشرة للناشطين على متن “مادلين” تطالبهم بعدم الاقتراب من المنطقة البحرية المحظورة قبالة سواحل غزة، محذرين من أن “تجاهل التعليمات سيقود إلى تدخل عسكري مباشر”.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي قد يُقدم على السيطرة على القارب واعتقال من فيه، مع نقلهم إلى ميناء أشدود تمهيدا لترحيلهم.

وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليا في تنفيذ استعدادات ميدانية للتعامل مع القارب، مشيرة إلى أن وحدات متخصصة، من بينها أسطول الزوارق الصاروخية ووحدة الكوماندوز البحري “شاييتت 13″، تشارك في هذه الاستعدادات تحسبا لأي تطور ميداني.

وانطلق القارب “مادلين” التابع لتحالف أسطول الحرية، الأحد الماضي، من ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

ويحمل القارب على متنه 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.