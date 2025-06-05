بأمر من ترامب.. مواطنو هذه الدول ممنوعون من دخول الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، في إطار ما وصفه بأنه إجراءات “لتعزيز أمن الحدود وحماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية”.

وأوضح ترامب وفقا لشبكة “سي بي إس نيوز”، أنه قرر أيضا فرض قيود جزئية على دخول رعايا 7 دول أخرى، هي بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لتقارير أمنية وتحذيرات تتعلق بصعوبة التحقق من هويات القادمين من تلك الدول.

موعد دخول القرار حيز التنفيذ

وسيدخل القرار حيز التنفيذ يوم 9 يونيو/حزيران الجاري. ويشمل كل من يوجد خارج الأراضي الأمريكية في ذلك التوقيت ولا يحمل تأشيرة سارية، مع تأكيد رسمي على أن أي تأشيرة صدرت قبل هذا التاريخ تبقى سارية ولا تُلغى بموجب الإعلان.

ويسري القرار على مواطني الدول المحددة في حال افتقادهم لتأشيرة نافذة عند بدء سريانه. ويُطبَّق الحظر في صورتين: حظر كامل على بعض البلدان، وحظر جزئي يُقيِّد فئات تأشيرات معينة لمواطني بلدان أخرى.

BREAKING: The Trump administration says it's banning entry from 12 countries, citing national security risks. https://t.co/1hKQ5bpKWG — CBS News (@CBSNews) June 4, 2025

الدول الخاضعة لحظر كامل

ويُمنع الدخول كليًّا على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، ما لم يمتلكوا تأشيرة صادرة قبل 9 يونيو.

الدول الخاضعة لحظر جزئي

كما يُعلَّق دخول المهاجرين وحاملي التأشيرات المؤقتة من فئات (B-1 وB-2 وB-1/B-2 وF وM وJ) لمواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، مع بقاء الاستثناءات المقررة نافذة.

الاستثناءات المنصوص عليها

ويُستثنى من الحظر المقيمون الدائمون قانونيا في الولايات المتحدة، والمزدوجو الجنسية، والدبلوماسيون الحائزون على تأشيرات غير خاصة بالهجرة، إلى جانب الرياضيين المشاركين في بطولات دولية كبرى وأقاربهم.

وتشمل الاستثناءات أيضا تأشيرات الهجرة للأقارب المباشرين، والتبني، والتأشيرات الخاصة بالأفغان وموظفي الحكومة الأمريكية، فضلا عن تأشيرات مخصصة لأفراد أقليات دينية وعرقية مضطهدة في إيران.

وقال ترامب “لا يمكن السماح بالهجرة المفتوحة من أي دولة لا يمكننا أن نتحقق بأمان وموثوقية من هوية من يدخلون منها إلى الولايات المتحدة“، مشددا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين والحفاظ على الأمن القومي.

وأكد ترامب أن قائمة الدول المشمولة بالحظر قابلة للتعديل في حال حدوث تحسن ملموس في الأوضاع الأمنية داخل تلك الدول، كما أنها قد تتوسع لتشمل دولا جديدة إذا ما ظهرت تهديدات محتملة لأمن الولايات المتحدة.