بأمر من ترامب.. مواطنو هذه الدول ممنوعون من دخول الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، في إطار ما وصفه بأنه إجراءات “لتعزيز أمن الحدود وحماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية”.

وأوضح ترامب وفقا لشبكة “سي بي إس نيوز”، أنه قرر أيضا فرض قيود جزئية على دخول رعايا 7 دول أخرى، هي بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لتقارير أمنية وتحذيرات تتعلق بصعوبة التحقق من هويات القادمين من تلك الدول.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ يوم 9 يونيو/حزيران الجاري. ويشمل كل من يوجد خارج الأراضي الأمريكية في ذلك التوقيت ولا يحمل تأشيرة سارية، مع تأكيد رسمي على أن أي تأشيرة صدرت قبل هذا التاريخ تبقى سارية ولا تُلغى بموجب الإعلان.

ويسري القرار على مواطني الدول المحددة في حال افتقادهم لتأشيرة نافذة عند بدء سريانه. ويُطبَّق الحظر في صورتين: حظر كامل على بعض البلدان، وحظر جزئي يُقيِّد فئات تأشيرات معينة لمواطني بلدان أخرى.

