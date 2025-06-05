جنود إسرائيليون: تهديد الطائرات المسيرة عاد بقوة وحماس ترصدنا على مدار الساعة

أقرّ جنود في جيش الاحتلال بتزايد استخدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للطائرات المسيّرة ضد القوات المتوغلة في غزة خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة في شمال القطاع جراء هجوم بإحدى المسيّرات.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تقرير، اليوم الخميس، أن جنود احتياط أكّدوا تصاعدا في استخدام مقاتلي حماس للطائرات المسيّرة لرصد تحركات جيش الاحتلال.

وقال التقرير إن “خلية” تابعة لحماس حلّقت بطائرة مسيّرة فوق القوات الإسرائيلية في المنطقة، وألقت قنبلة يدوية على وحدة متمركزة بالقرب من المباني “ونُقل الجنود إلى المستشفى، وأُبلغت عائلاتهم”.

وأضاف التقرير أن جنود الاحتياط أبلغوا عن تزايد تهديدات الطائرات المسيّرة في الأسابيع الأخيرة، حيث استخدمتها حماس لجمع المعلومات الاستخبارية عن تحركات جيش الاحتلال ولتنفيذ هجمات.

“أمر مقلق”

وقال جندي احتياط يخدم في المنطقة “الافتراض السائد هو أنهم يجمعون معلومات استخبارية عنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام مواقع مراقبة عن بُعد ومناظير وطائرات مسيرة”.

وأضاف “نبلغ كلما رأينا طائرات مسيرة في المنطقة.. نحاول تحديد ما إذا كانت تابعة لنا أم لحماس.. هذا سيناريو حدث في بداية الحرب، واختفى لفترة، ثم عاد الآن.. هناك طرق للتعامل معه، ولكنه أمر مقلق”.

وقال ضابط احتياط في القطاع أيضا “عادت حماس إلى استخدام الطائرات بدون طيار.. هذا يعني أنها تشعر بالراحة الكافية للقيام بذلك وسط العمليات.. إنهم ليسوا تحت ضغط عسكري مستمر”.

“حماس تشعر بالراحة الكافية”

وأضاف قائلا “هذه ليست علامة إيجابية.. لقد تم استدعاؤنا لتحقيق نتيجة حاسمة.. في الوقت الحالي، لا يبدو الأمر كذلك.. نحن ننتظر المهمة الكبرى”.

كما انتقد جنود الاحتياط عمليات الطائرات المسيّرة التي يقوم بها جيش الاحتلال، قائلين إنهم يعتمدون أحيانا على حلول مستقلة لتشغيل المسيّرات في قطاعهم، مع تمويل بعض الطائرات من خلال التبرعات.

ومع ذلك، ذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن وزارة الدفاع وقيادة القوات البرية قد أطلقتا برنامج مشتريات مُسرّعًا للحصول على أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة لمهام مختلفة، لكن العملية تستغرق وقتًا.

وذكرت الصحيفة في ختام تقريرها أنهم “لاحظوا وجود منافسة دولية على شراء الطائرات بدون طيار وخطوط إنتاجها، خاصة في ظل سباق التسلح العالمي”.

حادث أمني في الشجاعية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عن “حادث أمني في حي الشجاعية”، قبل أن تؤكد لاحقا مقتل رائد وإصابة جنديين، حيث وثق مقطع فيديو، حصلت عليه الجزيرة، لحظة انتشال مروحيات جيش الاحتلال لجنوده.

وقالت إن جنديا قتل وأصيب 2 آخران، خلال اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية في وقت سابق أن “مسيَّرة تابعة لحماس ألقت قنبلة على جنود في الحي وسط اشتباكات عنيفة مستمرة”.

وكان مراسل الجزيرة مباشر قد أفاد بوقوع “قصف مدفعي إسرائيلي وتحليق منخفض للطيران الحربي وسط أنباء عن حدث أمني في حي الشجاعية“.