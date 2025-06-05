جيش الاحتلال يعلن استعادة جثتي أسيرين إسرائيليين من خان يونس

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، العثور على جثتي الأسيرين الإسرائيليين في قطاع غزة جودي لين وينشتاين حجاي، وجاد حجاي في منطقة خان يونس.

وذكر بيان مشترك للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك) العثور على الأسيرين بعملية مشتركة بين الجيش والشاباك.

وقال البيان “في عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تم العثور على جثتي الزوجين جودي لين وينشتاين حجاي، وجاد حجاي، الليلة الماضية في منطقة خان يونس في قطاع غزة”.

عملية مشتركة

وقال البيان إن جودي لين وينشتاين حجاي وعمرها 70، وزوجها جاد حجاي البالغ عمره 72 عاما، وهما من كيبوتس “نير عوز”، قُتلا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر البيان أن قوات الجيش في القيادة الجنوبية نفذت عملية الإنقاذ بالتعاون مع المخابرات العسكرية والقوات الخاصة، وادعى أن العملية أصبحت “ممكنة بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من قيادة الخاطفين وشعبة المخابرات وجهاز الشاباك”.

“تحديد الهوية”

وقال البيان “بعد عملية تحديد الهوية -التي أُجريت في المركز الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل– قام فريق الخاطفين في قسم الموارد البشرية بتسليم الرسائل إلى عائلة نير عوز ومجتمعه”.

وفي معرض تعليقه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لن نهدأ ولن نرتاح حتى نُعيد جميع رهائننا إلى الوطن الأحياء منهم والقتلى على حدّ سواء”.

ومن بين 251 إسرائيليا أسرتهم المقاومة في 7 أكتوبر 2023، لا يزال 57 محتجزين في غزة، أكد الجيش وفاة 34 منهم على الأقل.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، انهارت هدنة هشة استمرت شهرين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكثّف جيش الاحتلال عملياته في القطاع منذ 17 مايو/أيار المنصرم.