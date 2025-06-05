كارثة وراثية تهدد المئات في إسرائيل.. تحذيرات رسمية وإجراءات وقائية

كشفت وزارة الصحة في إسرائيل أن متبرعا بالحيوانات المنوية توفي مؤخرا، كان يحمل متلازمة وراثية نادرة تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، ما أثار قلقا بشأن سلامة الأشخاص الذين وُلدوا عبر تبرعاته.

وبحسب الوزارة، فإن التبرعات التي قدمها هذا الشخص تمت بين الأعوام 1974 و1985، ومن غير المعروف بدقة عدد الأطفال الذين وُلدوا بواسطتها، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد قد يصل إلى عشرات وربما مئات.

ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية كل من وُلد خلال تلك الفترة نتيجة التبرع، إلى التوجّه لإجراء فحوصات وراثية وفحص مبكر للكشف عن أي مخاطر صحية محتملة، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “المسؤولية الصحية والوقائية تقتضي التعامل مع الأمر بأقصى درجات الجدية”، مشددة على ضرورة رفع الوعي في أوساط المتأثرين المحتملين والتواصل مع الجهات المختصة لتلقي الإرشاد والفحوص اللازمة.