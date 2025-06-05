قناة إسرائيلية تجري حوارا مع أحد قادة “ميليشيا” ياسر أبو شباب.. ماذا قال؟

أجرت قناة “I24” الإسرائيلية حوارا مع أحد قادة “ميليشيا” ياسر أبو شباب، تاجر المخدرات المتعاون مع الاحتلال لمواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن “ميليشيا أبو شباب” بدأت ممارسة نشاطها فعليا في مناطق سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، لا سيما شرقي رفح، وذلك في أعقاب العمليات العسكرية الواسعة التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

وقالت القناة في تقريرها، إن أبو شباب لديه قادة ميدانيين ونائب، ومكاتب، وعما قريب سيصبح لديه أيضا ناطق باسمه.

وأضافت أنها تحدثت مع بعض عناصر “الميليشيا”، وبثت تسجيلا لحوار مع نائب أبو شباب، المسمى “أبو علي”.

وزعم “أبو علي” أن “الميليشيا” مسؤولة عن توزيع المساعدات على الأهالي في رفح، بهدف “توفير حياة كريمة للسكان”، رافضا الكشف عن معلومات تتعلق بأعداد “الميليشيا”.

חשיפת i24NEWS: ככה נראה חימוש החמולות מבפנים, לפי סגן מנהיג במיליציית "אבו-שבאב" | @BaruchYedid pic.twitter.com/h6eyPARYRQ — i24NEWS (@i24NEWS_HE) June 5, 2025

ودار الحوار كالتالي:

أبو علي: أبو علي معك، من الإدارة.

القناة الإسرائيلية: أبو علي، كيفك؟ تحياتي. [الرقم] عندي مسجل كأنه تليفون ياسر أبو شباب.

أبو علي: صحيح.

القناة الإسرائيلية: يعني إنت من جماعة ياسر؟

أبو علي: الإدارة. الإدارة، صحيح.

القناة الإسرائيلية: إنت بتقول إدارة، أي إدارة هي؟

أبو علي: الإدارة للتواصل والتنسيقات.

القناة الإسرائيلية: آه، التواصل والتنسيقات. آه، إدارة لتوزيع المساعدات؟

أبو علي: للاتصال، للاتصال والتنسيق بالاتصالات.

القناة الإسرائيلية: كم ناس عندكم بالإدارة؟

أبو علي: هذي الأمور كلها إذا بدك إياها لازم تتواصل معه [أبو شباب].

القناة الإسرائيلية: إنتوا لما تحكوا عن توزيع مساعدات على البرنامج، يعني إنتوا بتشتغلوا بتفويض من إيش؟ من السلطة برام الله؟

أبو علي: هذي المعلومات كلها بفيدك فيها الأخ ياسر. الأخ ياسر هو اللي بيقدر يفيدك بالمعلومات هاي.

القناة الإسرائيلية: مفهوم، بس إنتو إدارة توزيع المساعدات في رفح؟

أبو علي: اللي برفح، صحيح. حياة كريمة لكل السكان، حياة كريمة.

القناة الإسرائيلية: مقركم وين؟ الإدارة وين؟

أبو علي: الإدارة موجودة في المكان.

القناة الإسرائيلية: الإدارة في رفح؟

أبو علي: في رفح، صحيح.

القناة الإسرائيلية: إنت أبو علي من الإدارة؟

أبو علي: صحيح.