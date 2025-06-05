ليلة رعب في “دير دبوان”.. مستوطنون يحرقون البيوت ويصيبون العشرات شرق رام الله (فيديو)

أصيب 35 فلسطينيا بجروح جراء هجوم واسع شنه عشرات المستوطنين، مساء الأربعاء، على بلدة دير دبوان شرق رام الله، مما أسفر عن حرق منازل وسيارات وممتلكات للأهالي.

وحاصر المستوطنون، المواطنين الفلسطينيين داخل منازلهم، ومنعوا مركبات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى المنطقة، كما رشقوا مركبات المارة بالحجارة على شارع محاذٍ للبلدة.

أحرقوا ممتلكات الأهالي

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال أحمد زعارير، أحد سكان البلدة المتضررين من الهجوم، إن نحو 40 سيارة كان يستقلها مستوطنون هاجمت البلدة وأحرقت ممتلكات الأهالي.

وأضاف أحمد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع سيارات الإطفاء من التقدم لإطفاء الحرائق التي تسبب فيها المستوطنون.

وتحدث محمد زعارير، أحد السكان الذين أصيبوا بجروح في الرأس نتيجة رشق الحجارة، وقال إن “بيوتًا وسيارات كثيرة تم حرقها”.

“لن نغادر أرضنا”

وأكد المواطن أكرم زعارير، إصراراهم على البقاء في أرضهم وقال “رغم الاعتداءات المتكررة من المستوطنين على البلدة، لن نغادر أرضنا “، وأضاف “لن نترك تعبنا وشقانا مهما حدث”.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء بالضرب خلال الهجوم، تم نقلهما إلى المستشفى، إضافة إلى التعامل مع 5 إصابات أخرى نتيجة الاعتداء في مركز طبي في البلدة.