ما فرص وصول القارب “مادلين” إلى غزة وكسر الحصار عن القطاع (فيديو)

في تواصل مع جمهور الجزيرة مباشر، أجاب عدد من النشطاء الدوليين على متن القارب “مادلين”، الذي يبحر من إيطاليا باتجاه غزة محمّلا بالمساعدات الإنسانية، على أسئلة تتعلق بمصير الرحلة، وإمكانية تجاوز العقبات السياسية والأمنية التي قد تواجهها في طريقها لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع.

البدائل المحتملة في حال اعتراض القارب

طرحت الأردنية سارة سويلم سؤالًا حول ما إذا كانت هناك خطة بديلة في حال اعتراض القارب من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأجابت الناشطة ياسمين أكار بأن الفريق لم يضع بدائل محددة، نظرًا لصعوبة التنبؤ بتصرفات الاحتلال الإسرائيلي، الذي سبق أن منع سفنًا مشابهة في قبرص. وأشارت إلى أن إسرائيل تملك القدرة على إيقاف القارب، كما يمكن لحكومات أخرى التدخل مثل قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنها لا تتبع الأساليب نفسها. وأضافت أن اتهامات مثل حمل السلاح أو الانتماء لحماس كانت تُستخدم سابقًا لتبرير المنع، مؤكدة أن كسر الحصار برًا وبحرًا ضرورة، خصوصًا في ظل استمرار إغلاق القطاع لأشهر.

هل من فرصة للوصول؟

المتابع السوري عبادة جبارة تساءل عن فرص نجاح القارب في الوصول إلى غزة، وإمكانية استهدافها كما حدث في محاولات سابقة.

الناشط ريفا سيفرت فيارد أكد أن وجودهم على متن القارب بحد ذاته يعكس إيمانهم بالوصول، مشددًا على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، في وقت تتخذ فيه حكومات عديدة موقفًا متخاذلًا.

الاستعداد للمخاطر وضمان السلامة

من فلسطين، سأل وليد عن قدرة الطاقم على الاستمرار في حال تعرضهم لقصف أو تهديد، خاصة مع وجود ملايين المدنيين المحتاجين للمساعدة داخل غزة.

الطبيب باتيست أوضح أن سلامة المشاركين أولوية قصوى، وأنهم يخضعون لتدريبات يومية تشمل ارتداء سترات النجاة وتكرار بروتوكولات الطوارئ. كما لفت إلى أن متابعة العالم للقارب تشكل عنصر ردع إضافي، لأن الاحتلال يتردد في التصعيد عندما يدرك أن أنظار الرأي العام تتابع.

ما بعد الوصول.. هل تتكرر التجربة؟

المتابع المصري صبحي سأل عن الخطوة التالية إذا نجح القارب في دخول غزة.

الناشط سيرجيو توريبيو قال إنهم سيحاولون تكرار المبادرة وفقًا للظروف، لكن الأولوية تبقى لسلامة الطاقم وسكان القطاع. وأكد أن الاعتقال ممكن، وأن المبادرة تجري وسط صمت دولي، ما يزيد من التحديات التي تواجهها.

رحلة مادلين.. تضامن في وجه الحصار

تمثل “مادلين” واحدة من محاولات المجتمع المدني الدولي لكسر الحصار البحري عن غزة، وسط تحديات أمنية وسياسية كبيرة. وبين تساؤلات المتابعين وإجابات النشطاء، تتضح ملامح معركة إنسانية تخوضها الإرادة الحرة في وجه القيود، بحثًا عن ممر آمن للمساعدات، ورسالة دعم لأهالي غزة.