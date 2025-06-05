مجزرة جديدة للصحفيين على أسوار المعمداني.. 4 شهداء جدد وصور توثق لحظة القصف (شاهد)

استشهد 4 صحفيين فلسطينيين، اليوم الخميس، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة شمالي القطاع، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاستهدافات المباشرة للطواقم الإعلامية العاملة في القطاع منذ بدء العدوان.

وأفادت مراسلة الجزيرة مباشر، بأن من بين الشهداء الصحفي أحمد قلجة مصور قناة “التلفزيون العربي” الذي كان يباشر عمله الصحفي في موقع الغارة، والصحفي سمير الرفاعي وهو من وكالة “شمس نيوز”، والصحفي سليمان حجاج، والمصور إسماعيل بدح، وكلاهما يعمل في قناة “فلسطين اليوم”.

وفي بيان صحفي، نعت “لجان المقاومة في فلسطين” الصحفيين الشهداء، ووصفت الغارة بأنها “جريمة صهيونية بشعة” تمثل امتدادًا لما وصفته بـ”العدوان الفاشي” ضد الشعب الفلسطيني، الذي لا يستثني الأطفال أو النساء أو الكوادر الإعلامية.

“جريمة مركبة”

وأكد البيان أن استهداف الصحفيين في محيط المستشفى يشكل “جريمة مركبة”، حيث ضربت الغارة مستشفى مدنيًّا يقدم الخدمات الطبية للمرضى، في الوقت الذي كان فيه الصحفيون يؤدون مهامهم في تغطية العدوان.

وأضافت لجان المقاومة أن “الجريمة الصهيونية” تأتي في ظل غطاء سياسي أمريكي مستمر، يشجع، بحسب وصف البيان، سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

ودعت اللجان في ختام بيانها كافة المنظمات والاتحادات الصحفية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين، مطالبة المؤسسات الإعلامية، خاصة العربية والإسلامية، بمقاطعة الكيان الإسرائيلي وعدم التعامل مع قادته الذين وصفهم البيان بـ”المجرمين”.