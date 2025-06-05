تحت حماية الاحتلال.. هكذا تؤسس إسرائيل “ميليشيا” في غزة لمواجهة حماس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بأن إسرائيل نقلت أسلحة متنوعة -تشمل بنادق “كلاشينكوف” صودرت من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، إلى “ميليشيا” فلسطينية تتعامل معها يقودها ياسر أبو شباب، أحد المعتقلين السابقين لدى الحكومة الفلسطينية في غزة بتهم جنائية.

وأشارت المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى أن هذه “الميليشيا”، المعروفة باسم “ميليشيا أبو شباب”، بدأت ممارسة نشاطها فعليا في مناطق سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، لا سيما شرقي رفح، وذلك في أعقاب العمليات العسكرية الواسعة التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

وبحسب المعلومات التي نشرها مراسل إذاعة الجيش دورون كادوش، شاركت جهات أمنية وسياسية إسرائيلية في وضع هذه الخطة، حيث تم رفعها للمستوى السياسي الإسرائيلي الذي صادق عليها، دون الحاجة لموافقة مجلس الوزراء.

وكشفت التقارير أن تسليح “ميليشيا أبو شباب” جاء بمبادرة مباشرة من أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبموافقة القيادة السياسية.

وبيّنت المصادر لإذاعة الجيش أن تسليح هذه “الميليشيا” يشمل أسلحة خفيفة، بعضها تم الاستيلاء عليه من (حماس) خلال العمليات العسكرية، بينما تستهدف “الميليشيا” مهام محددة أبرزها: “حماية المساعدات التي تدخل قطاع غزة، ومواجهة حماس في المناطق التي انسحب منها الجيش”.

ونشر كادوش صورا لعناصر “ميليشيا ياسر أبو شباب” التي نُشرت في الأيام الأخيرة، وقال: “انتبهوا للخوذات والسترات الواقية التي تبدو جديدة، بعضها بلون الزيّ العسكري الزيتوني”، الذي يلبسه الجيش الإسرائيلي.

תמונות של אנשי המיליציה של יאסר אבו שבאב שפורסמו בימים האחרונים – שימו לב לקסדות ולאפודים שנראים חדשים… חלקם בצבע מדי זית. עכשיו אפשר לעשות 1+1 pic.twitter.com/2Mem0x8xLn — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) June 5, 2025

“الشاباك” وراء أبو شباب

وأفادت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية بأن فكرة تسليح “ميليشيا” محلية في رفح بقيادة ياسر أبو شباب انطلقت بمبادرة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، وبالشراكة مع الجيش الإسرائيلي.

وكشفت المصادر أن تفاصيل العملية نوقشت في لقاء خاص جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس “الشاباك” المنتهية ولايته رونين بار.

وأوضحت المصادر أن الدائرة الأمنية الضيقة فقط كانت على علم بخطة التسليح، حيث ضمت كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس “الشاباك”، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وقد تلقى نتنياهو عرضا شاملا حول العملية، تضمن دراسة دقيقة لمزاياها وعيوبها، قبل أن يتخذ قرار المصادقة النهائية عليها.

من هو ياسر أبو شباب؟

ياسر أبو شباب، فلسطيني من مواليد 1993 في رفح جنوب القطاع، ينتمي إلى قبيلة الترابين، وكان معتقلا قبل هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب قضايا جنائية، إلا أنه أُطلق سراحه بعد قصف إسرائيل سجون الأجهزة الأمنية.

وبدأ اسم ياسر أبو شباب يبرز في الساحة الأمنية عقب نشر كتائب القسام، لقطات مصورة توثق استهداف قوة خاصة إسرائيلية من وحدات “المستعربين” شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وبينت المشاهد تحركات لعناصر القوة الإسرائيلية قرب الحدود الشرقية للقطاع، حيث شوهدت وهي تداهم عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، قبل أن يباغتهم مقاتلو القسام بتفجير منزل كان معدا مسبقا لهذا الغرض، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة المتسللة.

في أعقاب هذه العملية، أفاد مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية للجزيرة بأن المجموعة التي استُهدفت كانت تضم عملاء مجندين لصالح الاحتلال، مكلفين بمهام تمشيط المناطق الحدودية وتعقب تحركات المقاومة، بالإضافة إلى الاستيلاء على المساعدات الإنسانية القادمة للقطاع.

وفي هذه المرحلة، تؤكد الروايات الإسرائيلية أن “ميليشيا ياسر أبو شباب” هي الجهة المحلية التي تتلقى دعما مباشرا من جيش الاحتلال، ولم تكشف عن تعاون جهات أخرى في غزة بالطريقة نفسها.

ردود فعل إسرائيلية

من جانبه قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، إن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، قامت بنقل أسلحة إلى “عصابات إجرامية” داخل قطاع غزة، مضيفا أن هذه الخطوة نُفذت بتعليمات مباشرة من نتنياهو، وبعلم رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، دون مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت”.

وفي تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، أشار ليبرمان إلى أنه لا يستطيع أحد ضمان أن تلك الأسلحة التي تم تهريبها إلى غزة لن تُستخدم لاحقا ضد إسرائيل نفسها، محذرا من خطورة هذه السياسة على الأمن القومي الإسرائيلي.

ومن جانبه، هاجم زعيم حزب “الديمقراطيين الإسرائيليين” يائير غولان، نتنياهو، متهما إياه بتسليح “ميليشيات مسلحة” في قطاع غزة بدلا من السعي لإنجاز صفقة تُفضي إلى استعادة الأسرى، محذرا من أن هذه السياسة توجِد “قنبلة موقوتة” تهدد أمن إسرائيل على المدى القريب والبعيد.