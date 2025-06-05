سياسة|قطاع غزة

نتنياهو يرد على تسجيل مسرب.. هذا ما قاله (فيديو)

بنيامين نتنياهو (يسار) ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت (وسط) ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي
مدة الفيديو 01 دقيقة 37 ثانية 01:37
5/6/2025

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تسريب نشرته “القناة 13” بشأن ملابسات إقالة وزير الدفاع السابق ورئيس الأركان السابقين.

وقال نتنياهو في مقطع مصور، مساء الأربعاء، إن “القناة 13″ حرفت ما قاله بشأن تجنيد المتدينين، الذين يعرفون بـ”الحريديم”.

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وأضاف أن ما قاله إنه لم يكن راضيا بالمطلق عن طريقة إدارة الجيش ووزارة الدفاع.

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت “القناة 13” تسجيلا مسرّبا لمحادثة، تعود إلى شهر مارس/آذار الماضي، بين نتنياهو وأحد كبار الحاخامات.

وخلال المحادثة قال نتنياهو إنه أقال وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي على خلفية مشروع القانون المتعلق بتجنيد المتدينين.

وأضاف نتنياهو: “نحن لا نحاول فقط إنقاذ دولة إسرائيل، بل أيضا إنقاذ عالم التوراة. ومن أجل ذلك، نحتاج إلى الوقت لتمرير قانون لا يمكن الطعن فيه، وسنقوم بذلك”.

وأقال نتنياهو غالانت من منصبه كوزير للدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فيما قدم هرتسي هاليفي استقالته في يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر: الجزيرة مباشر

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